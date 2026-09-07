ETV Bharat / state

हृदय विदारक क्षण; पिता और 3 बेटियों की अर्थियां देख फफक पड़ा पूरा गांव, मकान के मलबे में दबकर हो गई थी मौत

कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र के हिरनी गांव में बीते रविवार को हुई थी हृदय विदारक घटना.

कानपुर में दो मंजिला मकान ढहा, चार लोगों की मौत.
कानपुर में दो मंजिला मकान ढहा, चार लोगों की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : घाटमपुर के साढ थाना क्षेत्र स्थित हिरनी गांव में सोमवार का सूरज हृदय विदारक मंजर का गवाह बना. इस हृदय विदारक क्षण में गांव के हर शख्स की आंख नम थी. परिजनों और सगे संबंधियों को तसल्ली देने के लिए लोगों को अल्फाज नहीं मिल रहे थे. यह मौका था बीते रविवार को ढहे मकान में जान गंवाने वाले मुकेश और उनकी तीन बेटियों की अंतिम विदाई का. दारा सिंह के आंगन से पिता और उनकी तीन बेटियों की अर्थियां उठीं, तो परिजनों की चीख और ग्रामीणों के आंसुओं से मानो आसमान दहल गया. चारों का अंतिम संस्कार मूसानगर घाट पर किया गया.

हृदय विदारक घटना (Video Credit: ETV Bharat)

बता दें, बीते रविवार को घाटमपुर के साढ थाना क्षेत्र स्थित हिरनी गांव में रहने वाले मुकेश का कच्चा मकान ढह गया था. इस दुखद हादसे में मुकेश (45) और उनकी तीन बेटियों माया (16), नीतू (12) तथा पल्लवी (7) की मौत हो गई थी. बड़ी बेटी काजल (19) घायल हुई थी. काजल उर्फ लक्ष्मी अब इस परिवार का इकलौता चेहरा बची है. कुछ समय पहले ही काजल ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए आवेदन किया था. दिसंबर में वैवाहिक कार्यक्रम प्रस्तावित था.



काजल की शादी को लेकर घर में हंसी-ठिठोली गूंजती थीं. बहरहाल अब घर में मातम का सन्नाटा है. काजल अभी अस्पताल में भर्ती है. हादसे वाली जगह पर मलबे के बीच मुकेश की मोटरसाइकिल दबी पड़ी है. खंडहर हो चुके मुकेश के घर को देख गांव के लोग भी सन्न हैं. इस सदमे में रविवार से ही गांव के कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले.



सोमवार सुबह भावुक माहौल के बीच ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे व तत्काल मदद की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बात की. इस दौरान मौके पर पहुंचे तहसीलदार ओम प्रकाश ने परिवार को सांत्वना दी और दाह संस्कार के तात्कालिक प्रबंधों के लिए 10 हजार रुपये की नकद सहायता प्रदान की. इसके पहले रविवार को ही कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी गांव पहुंचकर परिजनों का ढांढस बंधाया था. प्रशासन की ओर से दैवीय आपदा राहत कोष से काजल के बैंक खाते में 16 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर करने का आश्वासन दिया गया है.

यह भी पढ़ें : यूपी में बारिश का कहर; कानपुर में दो मंजिला मकान ढहा, पिता व तीन बेटियों की मौत, एक मासूम अस्पताल में भर्ती

यह भी पढ़ें : यूपी में बाढ़ का सितम; उन्नाव में नाव से आवागमन के लिए मजबूर ग्रामीण, घरों में घुसा पानी

TAGGED:

HOUSE COLLAPSE
RAIN WREAKS HAVOC IN UP
कानपुर में मकान ढहा
यूपी में बाढ़ बारिश
HOUSE COLLAPSE IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.