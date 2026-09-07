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हृदय विदारक क्षण; पिता और 3 बेटियों की अर्थियां देख फफक पड़ा पूरा गांव, मकान के मलबे में दबकर हो गई थी मौत

कानपुर में दो मंजिला मकान ढहा, चार लोगों की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )