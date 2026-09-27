यूपी में बारिश बनी आफत; महराजगंज में तीन लोगों की मौत, संभल में पवारी और गढ़िया गांव में मकान गिरा
जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 6:47 PM IST
महराजगंज/संभल/हरदोई : उत्तर प्रदेश में 25 सितंबर (शुक्रवार) से शनिवार तक भीषण बारिश और रविवार को हल्की बारिश का दौर जारी रहा. लगातार बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है. कई शहरों में जगह-जगह सड़कें जलमग्न हो गईं और कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया. जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया. प्रदेश के कई जिलों में बारिश के चलते कई लोगों की मौत और मकान के जमींदोज होने की भी खबर आई है.
महराजगंज में तीन लोगों की मौत : जनपद में बीते शनिवार (26 सितंबर) को आए तेज आंधी-तूफान और भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई. अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों में पेड़ गिरने और कच्चे मकान ध्वस्त होने के कारण तीन लोगों की मौत की खबर सामने आई है. जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभावित स्थलों का निरीक्षण करने और पीड़ित परिवारों को राज्य आपदा मोचक निधि (SDRF) से तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए हैं.
जिलाधिकारी के मुताबिक, तहसील फरेंदा के ग्राम जीगीनीहा में बारिश के चलते एक कच्चा/खपरैल मकान अचानक ढह गया. मकान के मलबे में दबकर कुशमी (69 वर्ष) की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं दूसरी घटना तहसील सदर के ग्राम चंदन चाफी में सामने आई है. जहां पेड़ गिर जाने से उसकी चपेट में आकर गौरी शंकर (45 वर्ष) और उनकी पत्नी (42 वर्ष) दोनों की जान चली गई.
घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने राजस्व और प्रशासनिक टीमों को सभी घटनास्थलों का स्थलीय निरीक्षण करने, जनहानि एवं संपत्ति की क्षति का सटीक आकलन करने और पीड़ित परिवारों को नियमानुसार तत्काल अनुमन्य राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. वर्तमान में प्रशासनिक टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में जुटी हुई हैं.
संभल में पवारी और गढ़िया गांव में मकान गिरा : बबराला थाना क्षेत्र के पवारी गांव में एक मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. दीवार के मलबे में दबने से ग्रामीण विनोद घायल हो गया. आवाज सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर घायल ग्रामीण को बाहर निकाला. परिजनों ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.
वहीं, दूसरी जगह पर गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव गढ़िया में भी भारी बारिश के चलते एक गरीब परिवार का मकान भरभराकर गिर गया. गुन्नौर तहसीलदार रवि सोनकर ने बताया कि पवारी और गढ़िया गांव में मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही लेखपाल और कानूनगो की टीम को मौके पर भेजा गया है. प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी और नियमानुसार पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
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