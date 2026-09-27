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यूपी में बारिश बनी आफत; महराजगंज में तीन लोगों की मौत, संभल में पवारी और गढ़िया गांव में मकान गिरा

यूपी में बारिश बनी आफत ( Photo credit: ETV Bharat )

महराजगंज/संभल/हरदोई : उत्तर प्रदेश में 25 सितंबर (शुक्रवार) से शनिवार तक भीषण बारिश और रविवार को हल्की बारिश का दौर जारी रहा. लगातार बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है. कई शहरों में जगह-जगह सड़कें जलमग्न हो गईं और कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया. जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया. प्रदेश के कई जिलों में बारिश के चलते कई लोगों की मौत और मकान के जमींदोज होने की भी खबर आई है.