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यूपी में बारिश से हाल-बेहाल; कब-तक मिलेगी राहत? एक्सपर्ट्स ने बताई यह बड़ी वजह

उन्होंने बताया कि 27 सितंबर तक जलभराव, तेज बारिश और ट्रैफिक की दिक्कत बनी रह सकती है. 28 सितंबर से मौसम में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि कहीं-कहीं हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है.

उन्होंने बताया कि 27 सितंबर को भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. पश्चिमी यूपी में 26 सितंबर को बहुत तेज और 27 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान था. 28 सितंबर से पूरे प्रदेश में भारी बारिश को लेकर कोई बड़ी चेतावनी नहीं है.

27 सितंबर तक बारिश का असर : अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, 25 की सुबह से 26 सितंबर की रात तक पूरे यूपी में बारिश का दौर बना रहा. 27 सितंबर को बारिश थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कई जगह तेज बारिश जारी रहने की संभावना है. पूर्वी यूपी में 26 सितंबर को बहुत भारी बारिश की चेतावनी थी.

लखनऊ एयरपोर्ट पर 135.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. राजधानी में सामान्य से काफी ज्यादा बारिश हुई है. कई जगह गाड़ियां पानी में फंस गईं और ट्रैफिक भी धीमा हो गया. पानी निकालने वाली व्यवस्था पर भी काफी दबाव पड़ा है.

लखनऊ में करीब 48 घंटे से बारिश हो रही है. कभी बारिश तेज हुई तो कभी धीमी. लगातार बारिश से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया. सड़क, सर्विस लेन और कॉलोनियों में पानी जमा होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

पूर्वी यूपी के कई जिलों में हुई तेज बारिश : कानपुर के कुछ इलाकों में भी 170 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई. लखीमपुर खीरी, हरदोई, बांदा, शाहजहांपुर, लखनऊ, बाराबंकी और कानपुर में बारिश का असर सबसे ज्यादा रहा. पूर्वी यूपी के कई जिलों में भी तेज बारिश हुई. हालांकि एक ही जिले के अलग-अलग इलाकों में बारिश की मात्रा अलग हो सकती है.

उनके मुताबिक, लखनऊ में भी करीब 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. 26 सितंबर सुबह 8:30 बजे तक लखनऊ एयरपोर्ट पर 135.8 मिलीमीटर, बाराबंकी में 121.4 मिलीमीटर, हरदोई में 214 मिलीमीटर, बांदा में 228 मिलीमीटर और शाहजहांपुर में 174.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई.

लखीमपुर खीरी में भारी बारिश : मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, यूपी के हर जिले में बारिश हो रही है, लेकिन यह एक जैसी नहीं है. लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी इलाके में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जो बहुत भारी बारिश मानी जाती है.

कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से बना गहरा दबाव उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए यूपी के आस-पास पहुंच गया. इसी वजह से प्रदेश में नमी बढ़ी और कई इलाकों में जोरदार बारिश शुरू हो गई. हवाओं और स्थानीय मौसम की स्थिति ने भी बारिश को और तेज कर दिया है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों से अधिक समय से लगातार भीषण बारिश का दौर जारी है. इसके कारण नदी-नालों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है. वहीं, शहरों में जगह-जगह सड़कें जलमग्न हो गई हैं और कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है और लोग बेहद परेशान हैं.

आखिर इतनी बारिश क्यों हो रही है? : अतुल कुमार सिंह के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आया गहरा दबाव इस बारिश की सबसे बड़ी वजह है. यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए यूपी के ऊपर सक्रिय रहा. इससे वातावरण में नमी बढ़ गई और बड़े इलाके में बादल बनने लगे.



उन्होंने बताया कि इसके अलावा मानसून ट्रफ भी उत्तर भारत की तरफ सक्रिय है. निचले स्तर की हवाओं में नमी होने से बारिश के लिए माहौल और अनुकूल बन गया. यही वजह है कि कई जगह थोड़े समय में ही बहुत तेज बारिश हो गई.

लखनऊ में बारिश से हाल बेहाल (Video credit: ETV Bharat)







तापमान में गिरावट : लगातार बारिश और धूप न निकलने से तापमान भी काफी गिर गया है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 9.7 डिग्री कम है. सिर्फ 48 घंटे में दिन का तापमान करीब 10.8 डिग्री तक गिर गया है. कुछ दिन पहले तक गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अब ठंडक महसूस हो रही है. हालांकि लगातार बारिश और ज्यादा नमी की वजह से मौसम कुछ लोगों को परेशान भी कर रहा है.

बारिश का सबसे ज्यादा असर सड़कों और जल निकासी व्यवस्था पर दिख रहा है. लखनऊ के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं. निचले इलाकों में घरों और दुकानों के बाहर पानी जमा है. बाइक और स्कूटी वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि पानी में वाहन बंद हो जा रहे हैं.

लखनऊ में बारिश के बाद जलभराव (Photo credit: ETV Bharat)



जलभराव की वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक धीमा हो गया. ऑफिस जाने वाले लोगों, स्कूली बच्चों और जरूरी काम से निकलने वालों को ज्यादा समय लग रहा है. नगर निगम और प्रशासन की टीमें पंप लगाकर पानी निकालने में जुटी हैं. बारिश से खेतों में भी पानी भर गया है. इससे धान, सब्जियों और दूसरी फसलों को नुकसान हो सकता है.





युवाओं ने लिया बारिश का मजा : शहर के कई युवा ने इस मौसम का मजा भी ले रहे हैं. लोग दोस्तों के साथ घूमते, चाय-पकौड़े खाते और फोटो-वीडियो बनाते नजर आए. हालांकि जिम्मेदारों ने अपील की है कि ऐसे माहौल में आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें क्योंकि तेज बारिश के दौरान जलभराव वाली जगहों पर जाना ठीक नहीं है. पानी कितना गहरा है, इसका अंदाजा नहीं लग पाता. ऐसे में पैदल चलने वालों और वाहन चालकों के साथ हादसा हो सकता है.

मौसम विभाग की रिपोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)



28 सितंबर से राहत की उम्मीद : मौसम विभाग के मुताबिक, 27 सितंबर तक यूपी में बारिश का असर बना रहेगा. पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है. 28 सितंबर से बारिश की रफ्तार कम होने की उम्मीद है. लोगों को सलाह दी गई है कि पानी भरे रास्तों से बचें. बिजली चमकने के समय खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े न हों.

बारिश से मिलेगी राहत : उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश अब धीरे-धीरे कम होने वाली है. मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से आया अवदाब अब कमजोर पड़ चुका है और अब प्रदेश के बीच से होते हुए तराई वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहा है. 27 सितंबर की सुबह तक इसके और कमजोर होने की संभावना है. इसके बाद प्रदेश में बारिश का दौर काफी कम हो जाएगा.

मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 27 सितंबर को तराई और उसके आसपास के जिलों में तेज बारिश हो सकती है. बाकी इलाकों में बारिश में काफी कमी आने की उम्मीद है. इसके बाद 28 सितंबर से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, अक्टूबर की शुरुआत तक बारिश का दौर लगभग खत्म हो सकता है और इसके बाद प्रदेश में मौसम ज्यादातर सूखा रहने की संभावना है.

जलभराव से लोगों को हुई परेशानी (Photo credit: ETV Bharat)





पिछले 24 घंटे में लखनऊ में इस सीजन की अब तक की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. लगातार बारिश की वजह से राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी है और तापमान में भी गिरावट आई है. वहीं खीरी में पिछले 24 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. इसे बेहद भारी बारिश माना गया है. हमीरपुर और बांदा में भी सितंबर महीने की एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई है.





कई जिलों में तापमान भी गिरा : बारिश का असर सिर्फ पानी के रूप में ही नहीं दिखा, बल्कि तापमान पर भी पड़ा है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान काफी नीचे चला गया. बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद में सितंबर महीने के उपलब्ध रिकॉर्ड में सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है.

गोरखपुर में रेलवे ट्रैक प पेड़ गिरा, हरदोई में दीवार गिरने से किसान की मौत : यूपी के चित्रकूट में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है. हालात को देखते हुए मंडलायुक्त अजीत कुमार और जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने रामघाट पहुंचकर नदी के जलस्तर और बाढ़ सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

लखनऊ में गोमती नदी (Photo credit: ETV Bharat)

इसके अलावा गोरखपुर में बरसात की वजह से रेलवे ट्रैक पर कई जगह पेड़ गिरने से रेल यातायात भी बाधित हुआ है. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि लखनऊ मंडल में लखनऊ गोरखपुर व गोंडा बहराइच रेल खंड पर लगभग 40 पेड़ गिरे हैं.

लखनऊ में गोमती नदी. (Photo credit: ETV Bharat)

हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र के फत्तेपुर मजरा गाजू गांव में घर की कच्ची दीवार गिरने से किसान सुंदरलाल (55) की मलबे में दबकर मौत हो गई. इधर बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पिपरी में दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबकर 4 भैंसों की मौत हो गई है. इसके अलावा लखीमपुर खीरी के मझगई थाना क्षेत्र के भगवंत नगर गांव में दो घर गिरने का मामला सामने आया है.

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