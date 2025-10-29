ETV Bharat / state

बालोद में बारिश और फसलों में लगी बीमारी का कहर, 500 एकड़ में लगी धान की फसल खराब, मुआवजे की मांग

बालोद: गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम परसाडीह के किसान बेमौसम बारिश और फसलों में लगी बीमारी की वजह से काफी परेशान हैं. ग्राम परसाडीह के किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश और फसलों में लगी बीमारी ने इस साल उनकी कमर तोड़ दी है. फसल में डाली गई दवा का कोई असर उनके खेतों में नहीं हुआ. नतीजा ये हुआ कि उनकी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई. लोग बताते हैं कि गांव के ज्यादातर किसानों की फसल खराब हो चुकी है. गांव वालों की मानें तो करीब 500 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बादी की भेंट चढ़ गई है. किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है.

500 एकड़ में लगी फसल खराब: किसानों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश फसलों में लगी बीमारी की वजह से उनकी फसल खेतों में खराब हो गई है. सबसे ज्यादा नुकसान छोटे किसानों का हुआ है. 15 नवंबर से शासन पूरे प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत कर रही है. धान खरीदी की शुरुआत से पहले ही किसानों को भारी नुकसान बालोद में झेलना पड़ा है.

इलाके के किसानों ने इस बार करीब 1 हजार एकड़ में धान की फसल बोई है. बैमौसम हुई बारिश फसलों में लगी बीमारी की वजह से करीब 500 एकड़ में खड़ी बर्बाद गई है. हम किसान चाहते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा बर्बाद हुए फसल की दी जाए. सबसे ज्यादा नुकसान छोटे किसानों का हुआ है. छोटे किसानों को अगर उचित समय पर मदद नहीं मिली तो वो कर्ज के दलदल में फंस जाएंगे: गोपाल साहू, किसान, ग्राम परसाडीह

कर्ज लेकर कई किसानों ने लगाई है फसल: किसान गोपाल साहू ने रोते हुए बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर फसल तैयार की, लेकिन बीमारी और मौसम ने सारी मेहनत चौपट कर दी. गांव के कई और किसान दुखी मन से बताते हैं कि साल भर की मेहनत और पैसे दोनों इस बार बर्बाद हो गए.