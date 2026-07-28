ETV Bharat / state

बालाघाट में बारिश का कहर, उफनते नाले में बाइक समेत बहे पंचायत सचिव, झाड़ी में फंसा मिला शव

सोमवार शाम केग्राम पंचायत रानककोड़ी के पंचायत सचिव सीताराम घोरमारे अपना कार्यालयीन कार्य समाप्त कर अपने गृह ग्राम कोसमारा लौट रहे थे. तभी पीपलगंव कलां और कोसमारा के बीच स्थित नाला लगातार बारिश के कारण उफान पर आ गया. सचिव ने उफनते नाले को पार करने की कोशिश की तभी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वे बाइक सहित पानी की तेज लहरों के साथ बह गए. उन्हें बचाने कई ग्रामीणों ने किनारे की ओर दौड़ लगाई पर सचिव कुछ ही देर में ओझल हो गए.

बालाघाट : नए मानसूनी सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर देखने मिल रहा है. इसी बीच तेज बारिश के चलते बालाघाट में नदी नाले उफान पर आ गए. वहीं, सोमवार शाम ग्राम पंचायत रानककोड़ में पंचायत सचिव रपटा पार करने के चक्कर में उफनते नाले में बह गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

घर लौट रहे पंचायत सचिव की दर्दनाक मौत (Etv Bharat)

पंचायत सचिव को तलाशती रहीं टीमें

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना दी. मौके पर किरनापुर एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन व एसडीआरएफ (SDRF) की टीम तुरंत पहुंची. एसडीआरएफ के जवानों ने स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों के सहयोग से नाले व आसपास के क्षेत्र में व्यापक सर्च एवं रेस्क्यू अभियान शुरू किया, और तलाश लगातार जारी रही. हालांकि, अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू कुछ देर के लिए रोक दिया गया.

बालाघाट में बारिश का कहर (Etv Bharat)

सुबह झाड़ी में फंसा मिल सचिव का शव

मंगलवार सुबह भी पुलिस व एसडीआरएफ की टीमों ने तलाशी अभियान जारी रखा, जिसके बाद आज सुबह दूर झाड़ियों में सचिव का शव फंसा दिखा. तहसीलदार वर्षा झरिया ने कहा, '' कल शाम 5 बजे के आसपास पंचायत सचिव के उफनते नाले में बह जाने की खबर मिली थी थी, तभी से तलाश की जा रही थी, देर रात तक खोजबीन जारी रही, किन्तु अंधेरे की वजह से पतासाजी में दिक्कतें आईं. हालांकि, सुबह शव दिखाई दिया है, जिसे निकाला जा रहा है.

यह भी पढ़ें-

प्रशासन ने की विशेष सावधानी बरतने की अपील

लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने आमजन से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. इस दौरान उफनते नदी-नालों और पुल-पुलियों को पार करने का जोखिम न उठाने की अपील की गई है,

साथ ही कहा गया कि पानी की गहराई और बहाव का सही अनुमान लगाना अक्सर संभव नहीं होता, इसलिए कुछ क्षणों की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. ऐसे में मौसम और जलस्तर की स्थिति को देखते हुए सुरक्षित मार्ग अपनाएं और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें.