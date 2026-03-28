झारखंड में आज बदला रहेगा मौसम का मूड, बारिश, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट, अगले 3-4 दिन भी रहेंगे असरदार
झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग ने वज्रपात और तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया है.
Published : March 28, 2026 at 10:34 AM IST
रांची: झारखंड में आज 28 मार्च को मौसम का मिजाज फिर से बदला हुआ नजर आ रहा है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक से घने बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राज्य के कई इलाकों में वज्रपात और तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, गरज-चमक के साथ बारिश होने और वज्रपात की आशंका जताई गई है.
गर्मी से मिलेगी निजात
राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी दिनभर बादल छाए रहने और रुक-रुककर गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं. तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. आने वाले दिनों की बात करें तो 29 मार्च को भी राज्य के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. 30 मार्च को मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने की संभावना है और किसी बड़े अलर्ट की उम्मीद नहीं है.
1 अप्रैल तक रह सकता है असर
हालांकि 31 मार्च को एक बार फिर मौसम सक्रिय हो सकता है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवा और हल्की बारिश का दौर लौटने की संभावना है. इसके बाद 1 अप्रैल को दक्षिणी झारखंड के कुछ इलाकों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है. जबकि 2 अप्रैल को मौसम सामान्य रहने का अनुमान है. मौसम के इस बदले रुख को देखते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें.
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