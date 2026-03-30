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यूपी के 45 जिलों में गरज-चमक संग बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बिजली गिरने की आशंका

यूपी में बारिश का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सोमवार को यूपी के 45 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की चेतावनीं जारी की गई है. वहीं 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने का भी एलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है. वर्षा होने और तेज रफ्तार से हवाएं चलने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की जाएगी. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बारिश का ये सिलसिला अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह तक जारी रहेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. वहीं पिछले 24 घंटों में ज्यादातर जिलों में मौसम ड्राई रहा. आसमान साफ होने के कारण अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है. मेघगर्जन-वज्रपात की संभावना आज इन क्षेत्र में अधिक है. (Photo Credit; ETV Bharat) झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना इन जिलों में अधिक: बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में एलर्ट जारी किया गया है.