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यूपी के 45 जिलों में गरज-चमक संग बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बिजली गिरने की आशंका

लखनऊ में भी दोपहर के बाद कुछ इलाकों में बारिश की संभावना, बादलों की रहेगी आवाजाही.

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यूपी में बारिश का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 10:16 AM IST

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लखनऊ: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सोमवार को यूपी के 45 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की चेतावनीं जारी की गई है. वहीं 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने का भी एलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है. वर्षा होने और तेज रफ्तार से हवाएं चलने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की जाएगी. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बारिश का ये सिलसिला अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह तक जारी रहेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. वहीं पिछले 24 घंटों में ज्यादातर जिलों में मौसम ड्राई रहा. आसमान साफ होने के कारण अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है.

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मेघगर्जन-वज्रपात की संभावना आज इन क्षेत्र में अधिक है. (Photo Credit; ETV Bharat)

झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना इन जिलों में अधिक: बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में एलर्ट जारी किया गया है.

लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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यूपी में मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, राजधानी लखनऊ में रविवार को मौसम ड्राई रहा. सुबह से ही आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

बांदा सबसे गर्म जिला: रविवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.

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यूपी में मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पिछले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पूर्णतया समाप्त होने के साथ ही प्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी भाग को छोड़कर ज्यादातर अन्य भाग में मौसम साफ हो जाने से रविवार को अधिकतम तापमान में 2-3°C की बढोत्तरी दर्ज की गई, जबकि वहीं ईरान के आसपास संकेन्द्रित पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पहुंचने से प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में गिरावट आनी आरम्भ हो गई. इसके प्रभाव से प्रदेश में 31 मार्च तक मेघगर्जन/वज्रपात एवं झोंकेदार हवाओं के साथ वर्षा होने से अधिकतम तापमान में 3-5°C की गिरावट आने तथा उसके बाद 1 अप्रैल से बारिश में कमी आने से अधिकतम तापमान में फिर से 2-4°C की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है.

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