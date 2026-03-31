झारखंड में मौसम का यू-टर्न! 31 मार्च को गरज-चमक के साथ बारिश, कुछ जिलों में आंधी-ओलावृष्टि का अलर्ट
झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. राज्य के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई गई है.
Published : March 31, 2026 at 12:08 PM IST
रांचीः झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मंगलवार यानी 31 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई गई है. कुछ जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी हुआ है.
इन इलाकों को लेकर अलर्ट
31 मार्च को झारखंड में आंशिक बादल छाए रहेंगे और अधिकांश हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिमी जिले पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार को छोड़कर राज्य के बाकी इलाकों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. इन इलाकों में ओलावृष्टि के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की आशंका है.
रांची समेत सीमावर्ती जिलों में अलर्ट
वहीं, राज्य के अन्य हिस्सों जैसे रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है.
सावधानी बरतने की सलाह
वहीं, चाईबासा में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से ऊपर रहा है. झारखंड में सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में दर्ज किया गया है, जबकि बारिश के मामले में केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिली है. बोकारो, पाकुड़, जामताड़ा, घनबाद और दुमका में मौसम को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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