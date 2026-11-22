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PWD की मरम्मत पर बारिश ने फेरा पानी, एक दिन में उखड़ा डामर, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी काम करवाने पर उठे सवाल

PWD की मरम्मत पर बारिश ने फेरा पानी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

खैरागढ़. चक्रवाती तूफान अकवान के असर से हुई बारिश ने सड़कों की भी पोल खोल दी है. जिला मुख्यालय की सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है. मौसम विभाग ने 20-21 नवंबर को चक्रवाती तूफान के प्रभाव से बारिश की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी. इसके बावजूद विभाग ने बारिश के बीच मुख्य मार्ग के गड्ढों की मरम्मत कराई. नतीजा यह हुआ कि लगातार बारिश और भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क पर डाला गया डामर एक ही दिन में उखड़कर बिखर गया और गड्ढे फिर पहले जैसे हो गए.

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी काम करवाने पर उठे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) एक दिन में हुआ बुरा हाल नगर के इतवारी बाजार में एक दिन पहले डामर से भरे गए गड्ढे अगले ही दिन फिर दिखाई देने लगे. 20 नवंबर को दोबारा मरम्मत कराई गई, लेकिन शाम तक स्थिति फिर जस की तस हो गई. इसी तरह किल्लापारा से टेंपो चौक तक मुख्य मार्ग पर भी मरम्मत का काम कराया गया, जो बारिश के बीच टिक नहीं पाया.