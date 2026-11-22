PWD की मरम्मत पर बारिश ने फेरा पानी, एक दिन में उखड़ा डामर, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी काम करवाने पर उठे सवाल
बारिश के चलते एक दिन में उखड़ा डामर, गड्ढे जस के तस, अब ठेकेदार को दोबारा काम का निर्देश
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 6:43 PM IST
खैरागढ़. चक्रवाती तूफान अकवान के असर से हुई बारिश ने सड़कों की भी पोल खोल दी है. जिला मुख्यालय की सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है. मौसम विभाग ने 20-21 नवंबर को चक्रवाती तूफान के प्रभाव से बारिश की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी. इसके बावजूद विभाग ने बारिश के बीच मुख्य मार्ग के गड्ढों की मरम्मत कराई. नतीजा यह हुआ कि लगातार बारिश और भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क पर डाला गया डामर एक ही दिन में उखड़कर बिखर गया और गड्ढे फिर पहले जैसे हो गए.
एक दिन में हुआ बुरा हाल
नगर के इतवारी बाजार में एक दिन पहले डामर से भरे गए गड्ढे अगले ही दिन फिर दिखाई देने लगे. 20 नवंबर को दोबारा मरम्मत कराई गई, लेकिन शाम तक स्थिति फिर जस की तस हो गई. इसी तरह किल्लापारा से टेंपो चौक तक मुख्य मार्ग पर भी मरम्मत का काम कराया गया, जो बारिश के बीच टिक नहीं पाया.
अब उल्टा एक्सीडेंट का खतरा बढ़ा
बारिश से खराब हुए मरम्मत कार्य के कारण सड़क पर डामर बिखर गया है. जो अब बाइक और साइकिल सवारों के लिए फिसलने और दुर्घटना होने का खतरा पैदा कर रहा है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी, तो विभाग ने मौसम सामान्य होने का इंतजार क्यों नहीं किया?
ठेकेदार को दोबारा मरम्मत के निर्देश
मामले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता एल.एन.एस. राठौर ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए बारिश से पहले ही गड्ढों की मरम्मत कराई गई थी, ताकि बारिश के दौरान राहगीरों को परेशानी न हो. हालांकि, लगातार बारिश और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण डामर उखड़ गया. उन्होंने बताया कि ठेकेदार को दोबारा सड़क मरम्मत करने के निर्देश दे दिए गए हैं. मौसम सामान्य होते ही मरम्मत कार्य कराया जाएगा.
अब सवाल यह है कि बारिश से पहले कराई गई मरम्मत यदि इतनी जल्द उखड़ गई तो उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? फिलहाल शहरवासियों को सड़क के गड्ढों के साथ बिखरे डामर से भी जूझना पड़ रहा है.