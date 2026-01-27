हरियाणा में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी, कैथल में वेदर का साइड इफेक्ट, सब्जियों की फसल बर्बाद
हरियाणा में मौसम विभाग ने आज, मंगलवार को बारिश की चेतावनी जारी की है. किसानों पर भी मौसम का साइड इफेक्ट.
Published : January 27, 2026 at 7:36 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में आज यानी मंगलवार को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं, दूसरी ओर ठंडी हवाओं के कारण ठंड बरकरार रहेगी. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में आज बारिश ज्यादा असर दिखा सकती है.
सब्जियों पर बारिश का अटैक: कैथल में लगातार पड़ी धुंध और बीते सप्ताह हुई तेज बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. दरअसल, भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते सब्जियों की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ा है. धुंध और बरसात के बाद आलू, मटर, गोभी और सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है. बरसात के बाद सब्जी उत्पादक किसानों को ज्यादा परेशानी हुई है.
पलवल में सबसे ज्यादा तापमान: मौसम विभाग के मुताबिक, बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान पलवल में दर्ज किया गया. शहर में 2.5 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी के साथ 21.7 तापमान दर्ज किया गया है. जबकि महेंद्रगढ़ में सबसे कम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया है. वहीं, सिरसा में 17.7 टेंपरेचर दर्ज किया गया है. वहीं,
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 26-01-2026 pic.twitter.com/vfge8D16YX— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) January 26, 2026
चंडीगढ़ मौसम अपडेट: चंडीगढ़ में सोमवार को दिनभर कहीं धूप खिली रही तो कहीं बादल छाए रहे. वहीं, मंगलवार सुबह कोहरा देखने को मिला. मौसम विभाग द्वारा यहां भी हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है. इस दौरान शीतलहर, गरज-चमक के साथ बारिश बिजली गिरने की भी संभावना है. वहीं, 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है.
