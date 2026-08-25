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बनारस में बारिश बनी काल; करंट से पिता-पुत्र की मौत, दीवार ढहने से पति-पत्नी की जान गई

एक अन्य हादसे में दो लोग घायल, पालतू जानवरों की भी मौत, लगातार बारिश से शर में हर तरफ पानी

वाराणसी में दीवार ढहने से पति-पत्नी की मौत.
वाराणसी में दीवार ढहने से पति-पत्नी की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 3:46 PM IST

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वाराणसी: बनारस में लगातार बीस घंटे मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण शहर के एक दर्जन अधिक क्षेत्रों में जलजमाव है. इस दौरान अलग-अलग हादसे भी हुए हैं, जिसमें पांच लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों में पिता-पुत्र और पति-पत्नी शामिल हैं.

बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर, अस्पताल, लंका, गोदौलिया, नई सड़क, लहरतारा जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर चुका है. आलम ये है कि गाड़ियां बंद हो जा रही हैं तो वाहन चालक दुर्घटना के शिकार भी हो जा रहे हैं. बारिश के बीच ही सिगरा थाना क्षेत्र में मकान में सजावट का काम कर रहे सलीमुद्दीन (45) और पुत्र अनीश (17) करंट में आ गए. बताते हैं कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इसी तरह चेतगंज क्षेत्र के कालीमहल तिराहे पर भी पानी पीने के लिए वाटर कूलर चालू कर रहे 50 वर्षीय त्रिलोकी मोदनवाल करंट की चपेट में आ गए. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बनारस में भारी बारिश से सड़कें डूबीं.
बनारस में भारी बारिश से सड़कें डूबीं. (Photo Credit; ETV Bharat)

तीसरी घटना इंडस्ट्रियल एरिया में हुई. यहां बारिश के बाद मकान की दीवार गिर गई. मलबे में दबकर पति-पत्नी की मौत हो गई. मृतकों की पहचान रविंद्र और उनकी पत्नी प्रतिभा के रूप में हुई है. दोनों किराए के मकान में रहते थे और मूल रूप से बिहार के रहने वाले बताए जारहे हैं. एक अन्य घटना में लंका थाना क्षेत्र के सीर गोवर्धन में कच्चा मकान गिरने से निर्मल और रामजी घायल हो गए, जहां दोनों का इलाज ट्रामा सेंटर में कराया जा रहा है. उनके मकान में बंधी एक बकरी और पालतू कुत्ते के भी मौत हो गई है.

बनारस में बारिश से डूबी सड़क
बनारस में बारिश से डूबी सड़क (Photo Credit; ETV Bharat)

30 घंटे की बारिश में चोक हुआ शहर

बता दें कि, वाराणसी में 20 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है. तेज बारिश का आलम यह है कि जहां पूरा शहर जलजमाव की चपेट में है तो वहीं करंट लगने से तीन लोगों की और बारिश के दरमियान दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है. वहीं एक कच्चा मकान गिरने के कारण दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनका इलाज ट्रामा सेंटर में किया जा रहा है.

बनारस में बारिश
बनारस में बारिश (Photo Credit; ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का कहना है कि 20 घंटे की ही बारिश में पूरा शहर चोक ले चुका है.शहर के अलग-अलग हिस्सों में घुटने से ज्यादा पानी जमा है. आवागमन पूरी तरीके से बाधित है और लगातार बारिश हो रही है. नगर निगम और ट्रैफिक विभाग की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है.

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