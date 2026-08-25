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बनारस में बारिश बनी काल; करंट से पिता-पुत्र की मौत, दीवार ढहने से पति-पत्नी की जान गई

वाराणसी में दीवार ढहने से पति-पत्नी की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: बनारस में लगातार बीस घंटे मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण शहर के एक दर्जन अधिक क्षेत्रों में जलजमाव है. इस दौरान अलग-अलग हादसे भी हुए हैं, जिसमें पांच लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों में पिता-पुत्र और पति-पत्नी शामिल हैं. बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर, अस्पताल, लंका, गोदौलिया, नई सड़क, लहरतारा जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर चुका है. आलम ये है कि गाड़ियां बंद हो जा रही हैं तो वाहन चालक दुर्घटना के शिकार भी हो जा रहे हैं. बारिश के बीच ही सिगरा थाना क्षेत्र में मकान में सजावट का काम कर रहे सलीमुद्दीन (45) और पुत्र अनीश (17) करंट में आ गए. बताते हैं कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इसी तरह चेतगंज क्षेत्र के कालीमहल तिराहे पर भी पानी पीने के लिए वाटर कूलर चालू कर रहे 50 वर्षीय त्रिलोकी मोदनवाल करंट की चपेट में आ गए. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बनारस में भारी बारिश से सड़कें डूबीं. (Photo Credit; ETV Bharat)