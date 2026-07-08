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सोनीपत के गोहाना में मौत बनकर बरसी बारिश, मकान की छत गिरने से दो महिलाओं की मौत

सोनीपत में बारिश के दौरान घर की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई.

RAIN TURNED DEADLY IN GOHANA
छत गिरने से दो महिलाओं की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 8, 2026 at 6:10 PM IST

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सोनीपत: जिले के गोहाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. गांव महमूदपुर में बीती रात एक मकान की छत भरभराकर गिर गई. हादसे के समय घर के अंदर सो रही दो महिलाएं मलबे के नीचे दब गईं. दोनों को परिजनों ने तुरंत बाहर निकालकर खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

देवरानी और जेठानी की मौतः मृतकों की पहचान 55 वर्षीय सुनील और 56 वर्षीय बिमला के रूप में हुई है. दोनों रिश्ते में देवरानी और जेठानी थीं. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है. सोनीपत के गांव महमूदपुर की हैं, जहां बीती रात हुई तेज बारिश एक परिवार के लिए दुखों का पहाड़ बन गई. बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के चलते मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई. छत गिरने के समय घर के अंदर दो महिलाएं सो रही थीं, जो मलबे के नीचे दब गईं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

घर की छत गिरने से 2 लोगों की मौत (ETV Bharat)

खानपुर मेडिकल कॉलेज में होगा पोस्टमार्टमः हादसे के बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए दोनों महिलाओं को मलबे से बाहर निकाला और इलाज के लिए खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतक महिलाओं की पहचान 55 वर्षीय सुनील और 56 वर्षीय बिमला के रूप में हुई है. दोनों रिश्ते में देवरानी और जेठानी थीं. इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जबकि पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है. दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए खानपुर मेडिकल कॉलेज के शव गृह में रखवा दिए हैं.

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