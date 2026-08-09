ETV Bharat / state

UP में फिर गरजेंगे बदरा; इन 40 जिलों में IMD का अलर्ट, 9 जिलों में कम बारिश

प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में रविवार को मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं. इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है. आने वाले एक सप्ताह तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभागों में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सामान्य रहा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई. इन इलाकों में बारिश की चेतावनी. (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में बारिश की चेतावनी: सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात में अलर्ट जारी किया गया है.