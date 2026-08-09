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UP में फिर गरजेंगे बदरा; इन 40 जिलों में IMD का अलर्ट, 9 जिलों में कम बारिश

लखनऊ में आज बादल और हल्की बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट.

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प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 10:27 AM IST

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लखनऊ: यूपी में रविवार को मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं. इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है. आने वाले एक सप्ताह तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा.

वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभागों में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सामान्य रहा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई.

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इन इलाकों में बारिश की चेतावनी. (Photo Credit; ETV Bharat)

इन जिलों में बारिश की चेतावनी: सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात में अलर्ट जारी किया गया है.

इन 9 जिलों में कम बारिश: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सीजन में 1 जून से 8 अगस्त तक हुई बारिश के अनुसार प्रदेश के भदोही, देवरिया, जौनपुर, कानपुर देहात, कौशांबी, कुशीनगर, मऊ, पीलीभीत, शामली जिलों में अब तक अनुमानित बारिश से 60 से लेकर 99% तक कम बारिश हुई है. वहीं प्रदेश के 3 जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर और संभल में 60 से लेकर 99% तक अधिक बारिश हुई है. 25 जिलों में सामान्य और 34 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है.

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इन जिलों में तेज बारिश. (Photo Credit; IMD)

लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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इन जिलों में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; IMD)

लखीमपुर खीरी सबसे अधिक गर्म: शनिवार को उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 3 दिनों के दौरान विशेष रूप से प्रदेश के दक्षिणी भाग में सुदृढ़ मानसूनी प्रवाह के कारण कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ प्रदेश के अन्य भागों में मानसूनी गतिविधियां अपेक्षाकृत सीमित रहने की संभावना है.

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