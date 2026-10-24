UP में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज! चक्रवाती तूफान लाएगा बेमौसम बारिश, ठंड बढ़ने के आसार
चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 28 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश हो सकती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:54 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम की चाल बदलने वाली है. पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवर्ती तूफान के कारण 28 अक्टूबर से प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की और कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है. बारिश होने और बादल छाए रहने के कारण ठंडक में हल्की वृद्धि हो सकती है.
6 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट: प्रदेश के सहारनपुर, संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर और बागपत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम लखनऊ का: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बांदा सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 28 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश हो सकती है. दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव से क्षेत्र में 24 अक्टूबर को अवदाब के रूप में घनीभूत होकर पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने, 25 अक्टूबर को गहन अवदाब और 26 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में तीव्र होने की बहुत अधिक संभावना है.
उपरोक्त मौसम तंत्र के प्रभाव से प्रदेश में बेमौसम बारिश का एक और दौर संभावित है. इसके अतिरिक्त पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना है.
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