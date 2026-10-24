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UP में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज! चक्रवाती तूफान लाएगा बेमौसम बारिश, ठंड बढ़ने के आसार

गुलाबी ठंडक के बीच होगी बारिश की एंट्री, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बारिश की चेतावनी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम की चाल बदलने वाली है. पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवर्ती तूफान के कारण 28 अक्टूबर से प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की और कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है. बारिश होने और बादल छाए रहने के कारण ठंडक में हल्की वृद्धि हो सकती है.

Photo Credit; IMD (Photo Credit; IMD) 6 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट: प्रदेश के सहारनपुर, संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर और बागपत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.