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हरियाणा में मेहरबान मौसम, 23 जिलों में बारिश का अलर्ट, तीन दिन तक बरसेंगे बदरा

हरियाणा के सभी 23 जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. अगले तीन दिन बारिश गर्मी से राहत दिलाएगी.

Haryana Rain Alert
हरियाणा में मेहरबान मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 16, 2026 at 9:33 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. मंगलवार सुबह प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग ने राज्य के सभी 23 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है. इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है.

आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित: सोमवार को प्रदेश के करीब 10 जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई. हांसी में तेज हवाओं के कारण एक टावर गिर गया, जबकि मकान की दीवार ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, सोनीपत और पानीपत में धूलभरी आंधी के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. भिवानी के सिवानी क्षेत्र में करीब 100 मीटर ऊंचा धूल का बवंडर भी दिखाई दिया, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया.

प्री-मानसून सामान्य से बेहतर: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 15 जून के बीच हरियाणा में औसतन 20.3 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 17.3 मिमी वर्षा से अधिक है. पश्चिमी विक्षोभ की लगातार सक्रियता के कारण पलवल, रेवाड़ी, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र सहित कई जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह सक्रिय मौसम आगामी मानसून के लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है.

तापमान में गिरावट से मिली राहत: बारिश और ठंडी हवाओं के असर से प्रदेश में गर्मी का प्रकोप काफी कम हुआ है. पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में औसतन 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. फरीदाबाद 39.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा, जबकि गुरुग्राम में 36.2 और हिसार में 36.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. राज्य के अधिकांश हिस्सों में पारा 40 डिग्री से नीचे पहुंचने से लोगों को राहत मिली है.

रातें भी हुईं सुहानी: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और लगातार चल रही ठंडी हवाओं के कारण रात के न्यूनतम तापमान में भी 1.5 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है. देर शाम और रात के समय मौसम सुहावना रहने से उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है. मौसम विभाग ने लोगों को अगले कुछ दिनों तक बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है.

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