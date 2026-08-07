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अमरोहा में लेंटर भरभराकर गिरा, दो महिलाओं और मासूम समेत तीन की मौत

अमरोहा: जनपद में लगातार हो रही बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया. थाना सैदनगली क्षेत्र के ताजपुर गांव में निर्माणाधीन मकान का ढलाई लेंटर अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे में एक महिला, एक साल के मासूम बेटे और एक बुजुर्ग महिला की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया. जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया.

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव ताजपुर में हुआ, जहां एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था. बताया जा रहा है कि मकान का लिंटर हाल ही में डाला गया था. गुरुवार को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए कई लोग उसी निर्माणाधीन मकान के नीचे खड़े हो गए. इसी दौरान ताज़ा ढला लिंटर अचानक भरभराकर नीचे आ गिरा और वहां मौजूद लोग मलबे के नीचे दब गए.



हादसे के बाद पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू किया और तत्काल पुलिस व प्रशासन को सूचना दी. कुछ ही देर में पुलिस, फायर सर्विस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए. जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाया गया और दबे लोगों को बाहर निकाला गया.



इस दर्दनाक हादसे में 30 वर्षीय मीनू, उसके एक वर्षीय बेटे लाल सिंह और 65 वर्षीय स्मृति की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.



बताया जा रहा है कि मीनू की शादी पास के तरारा गांव में हुई थी. वह अपनी मां के बुलावे पर मायके ताजपुर आई थी. मकान में लिंटर पड़ने के बाद परिवार की ओर से दावत का आयोजन किया गया था. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि खुशियों का यह माहौल कुछ ही पलों में मातम में बदल जाएगा.

