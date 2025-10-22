ETV Bharat / state

यहां गायों को दौड़ा कर लगाया जाता है बरसात का अनुमान, जानिए परंपरा

पंचायत समिति सदस्य अमृत मनात ने बताया कि मान्यता है कि हरे रंग की गाय से अच्छी बरसात और फसलें होंगी. लाल रंग की गाय से अतिवृष्टि और काले रंग की गाय से बरसात कम होने का अनुमान रहता है. सफेद रंग की गाय से सामान्य बरसात होती है. इस परंपरा को गांव के लोग आज भी खुशहाली मानते हुए निभा रहे हैं.

डूंगरपुर : दिवाली के दूसरे दिन बुधवार को छापी गांव में एक साथ 200 से ज्यादा गायों ने दौड़ लगाई. मोर पंख, तोरण, रंग बिरंगी कपड़ों की कतरन और रंगों से सजी-धजी गायों ने दौड़ लगाई तो धूल के गुबार उठने लगे. युवा गायों को हांक कर दौड़ाते रहे. हरे रंग की गाय ने दौड़ जीत ली. मान्यता है कि इससे आने वाले साल में भरपूर बरसात के साथ ही खुशहाली रहेगी.

गाय दौड़ को लेकर पशुपालकों ने अपनी-अपनी गायों को रंग, कतरन, तोरण और मोर पंख से आकर्षक सजाया. इसके बाद गांव के लोग छापी पंचायत भवन के पास मैदान में गायों को लेकर पहुंचे. छापी समेत चंद्रवासा, बिछीवाड़ा, गेरुवाड़ा, धामोद, गुंदीकुआ, पावड़ा, कनबा समेत आसपास के गांवों लोग गाय दौड़ में शामिल हुए. ढोल धमाके के साथ लोगों ने पहले शिव मंदिर में पूजा-अर्चना और दर्शन किए और गांव और क्षेत्र में खुशहाली की मंगल कामना की गई. इसके बाद गाय दौड़ की शुरुआत हुई.

छापी सरपंच आशा देवी मनात, पंचायत समिति सदस्य अमृत मनात, पटवारी हरीश मीणा, सचिव यादवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि गाय दौड़ में 200 से ज्यादा गायें लेकर पशुपालक आए हैं. इसके बाद पशुपालक और युवा गायों को हांकते हुए दौड़ाने लगे. गायों की दौड़ से धूल के गुबार उठने लगे. सफेद, लाल, पीली, काली अलग-अलग रंगों की गाय दौड़ को देख लोग रोमांचित हो उठे. हरे रंग की गाय ने सबसे आगे रहते हुए दौड़ जीत ली. हरे रंग की गाय के जीतते ही लोगों में खुशी का माहौल छा गया. गाय का रंग हरा होने से अगले साल भरपूर बरसात और अच्छी फसल उत्पादन का अनुमान लगाया गया.