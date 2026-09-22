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करमा पर्व पर बारिश का साया! झारखंड में आज गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, 24 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट

रांची: झारखंड में आज 22 सितंबर को करमा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन मौसम इस जश्न के बीच थोड़ी परेशानी बढ़ा सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में आज बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं. मौसम विभाग ने 22 सितंबर को झारखंड में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवा की चेतावनी दी है.

आज कौन-कौन से इलाके हो सकते हैं प्रभावित

मौसम विभाग के मुताबिक 22 सितंबर को राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है. खासकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है. करमा पर्व के दौरान खुले मैदान या पेड़ के नीचे कार्यक्रम कर रहे लोगों को आकाशीय बिजली और तेज हवा को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले (ETV BHARAT)

23 सितंबर को भी राहत नहीं

23 सितंबर को भी झारखंड में मौसम सक्रिय रहेगा. राज्य के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. इस दिन दक्षिणी और मध्य झारखंड में बारिश का असर ज्यादा दिखाई दे सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. वहीं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में भी भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी.