करमा पर्व पर बारिश का साया! झारखंड में आज गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, 24 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट
झारखंड के कई हिस्सों में आज गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 22, 2026 at 9:27 AM IST
रांची: झारखंड में आज 22 सितंबर को करमा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन मौसम इस जश्न के बीच थोड़ी परेशानी बढ़ा सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में आज बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं. मौसम विभाग ने 22 सितंबर को झारखंड में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवा की चेतावनी दी है.
आज कौन-कौन से इलाके हो सकते हैं प्रभावित
मौसम विभाग के मुताबिक 22 सितंबर को राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है. खासकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है. करमा पर्व के दौरान खुले मैदान या पेड़ के नीचे कार्यक्रम कर रहे लोगों को आकाशीय बिजली और तेज हवा को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत होगी.
23 सितंबर को भी राहत नहीं
23 सितंबर को भी झारखंड में मौसम सक्रिय रहेगा. राज्य के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. इस दिन दक्षिणी और मध्य झारखंड में बारिश का असर ज्यादा दिखाई दे सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. वहीं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में भी भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी.
24 सितंबर को बढ़ेगा बारिश का असर
24 सितंबर को मौसम और ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इस दिन झारखंड के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. सबसे ज्यादा असर दक्षिणी झारखंड के सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम तथा इनसे सटे मध्य झारखंड के रांची, गुमला और खूंटी में पड़ सकता है. इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और धनबाद में भी कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. उत्तर-पूर्वी हिस्से में गिरिडीह और उत्तर-पश्चिमी हिस्से में लातेहार भी प्रभावित हो सकते हैं.
तापमान पर भी पड़ेगा असर
लगातार बारिश और बादलों की वजह से तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है. मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक अगले कुछ दिनों के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है. रांची में 21 सितंबर को अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि जमशेदपुर में 32.2 और डालटनगंज में 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा. बारिश का दौर बढ़ने के साथ दिन के तापमान में कमी आने की संभावना है.
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