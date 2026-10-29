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करवा चौथ के चांद पर बादलों का साया, जयपुर समेत 5 संभागों में बारिश बन सकती है 'बैरन'

बारिश में भीगते वाहन चालक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में चक्रवाती तूफान 'अर्नब' से जुड़े मौसमी सिस्टम और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव के आसार हैं. जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बादल छाने, गरज-चमक के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम में इस बदलाव का असर करवा चौथ के पर्व पर भी पड़ सकता है. दिनभर निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं को रात में चंद्रदर्शन के लिए बादलों के छंटने का इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि, बादल छाने का मतलब यह नहीं है कि हर जगह चांद दिखाई नहीं देगा. चंद्रदर्शन की स्थिति स्थानीय मौसम और आसमान में बादलों की स्थिति पर निर्भर करेगी.