करवा चौथ के चांद पर बादलों का साया, जयपुर समेत 5 संभागों में बारिश बन सकती है 'बैरन'
पूर्वी, मध्य और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही के कारण चंद्रदर्शन में देरी होने की आशंका है.
Published : October 29, 2026 at 6:57 PM IST
जयपुर : राजस्थान में चक्रवाती तूफान 'अर्नब' से जुड़े मौसमी सिस्टम और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव के आसार हैं. जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बादल छाने, गरज-चमक के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम में इस बदलाव का असर करवा चौथ के पर्व पर भी पड़ सकता है. दिनभर निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं को रात में चंद्रदर्शन के लिए बादलों के छंटने का इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि, बादल छाने का मतलब यह नहीं है कि हर जगह चांद दिखाई नहीं देगा. चंद्रदर्शन की स्थिति स्थानीय मौसम और आसमान में बादलों की स्थिति पर निर्भर करेगी.
करवा चौथ पर बढ़ सकता है चांद का इंतजार : करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं. परंपरा के अनुसार, महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देने और दर्शन करने के बाद व्रत खोलती हैं. ऐसे में रात के समय आसमान में बादल छाए रहने से कई इलाकों में चांद के दीदार में परेशानी आ सकती है. पूर्वी, मध्य और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही के कारण चंद्रदर्शन में देरी होने की आशंका है.
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चंद्रोदय का संभावित समय रात 8:15 से 8:45 बजे के बीच : राजस्थान में चंद्रोदय का संभावित समय रात 8:15 से 8:45 बजे के बीच बताया जा रहा है. हालांकि, चंद्रोदय का समय शहर और स्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. चंद्रोदय होने के बावजूद आसमान में बादल होने पर चांद तत्काल दिखाई देना जरूरी नहीं है. ऐसे में व्रत रखने वाली महिलाओं को स्थानीय मौसम की स्थिति के अनुसार चंद्रदर्शन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है.
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जयपुर समेत 5 संभागों में बारिश के आसार : मौसम विभाग के अनुसार, 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मौसम सक्रिय रह सकता है. जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं. जोधपुर और बीकानेर संभाग के पूर्वी हिस्सों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं. मौसम में बदलाव के चलते दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. बारिश, बादलों और तेज हवाओं के प्रभाव से कुछ इलाकों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आने की संभावना जताई गई है. हालांकि, तापमान में वास्तविक गिरावट अलग-अलग जिलों में मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी. सीमावर्ती पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है.
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चक्रवाती तूफान कमजोर, पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी मौसमी हलचल : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अब कमजोर होकर स्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है. वर्तमान में यह उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे सटे ओडिशा के क्षेत्रों के ऊपर स्थित है. उत्तर दिशा में आगे बढ़ने के साथ इसके और कमजोर होने की संभावना है. इसी बीच उत्तर-पश्चिम भारत और आसपास के क्षेत्रों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है. इसके अलावा पंजाब और आसपास के इलाकों में प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण भी बना है. इन मौसमी सिस्टम के संयुक्त प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छाने और मौसम में बदलाव की संभावना है.
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मौसमी गतिविधि 30 अक्टूबर तक : राधेश्याम शर्मा के मुताबिक, यह मौसमी गतिविधि 30 अक्टूबर तक जारी रह सकती है. इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. जयपुर और भरतपुर संभाग के साथ अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है. वहीं, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं.
#WATCH | Jaipur, Rajasthan | Radheshyam Sharma, Director, IMD, says, "The cyclonic storm that originated in the Bay of Bengal has now weakened into a 'well-marked low-pressure area.' Currently, it is positioned over northern Chhattisgarh and the adjacent regions of Odisha. As it moves northward, it is highly likely to weaken further. Meanwhile, a new 'Western Disturbance' has become active over Northwest India and its surrounding areas. Additionally, an 'induced cyclonic circulation' has formed over Punjab and its neighboring regions. Due to the combined effect of these systems, the sky will remain cloudy across many parts of eastern Rajasthan today... This weather pattern is expected to persist until October 30th. During this period, many parts of eastern Rajasthan may experience thunderstorms, strong winds, and light to moderate rain. The impact will be most significant in the Jaipur and Bharatpur divisions, as well as several areas within the Ajmer division. Additionally, in parts of the Udaipur and Kota divisions, there is a possibility of thunderstorms accompanied by strong winds..."— ANI (@ANI) October 29, 2026
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30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं : मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तेज हवा और बारिश के कारण कमजोर टिनशेड, होर्डिंग और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने की आशंका है. ऐसे में लोगों को खुले स्थानों पर सावधानी बरतने और तेज हवा के दौरान अस्थायी ढांचों के पास खड़े होने से बचने की जरूरत है. किसानों के लिए भी मौसम का यह बदलाव चिंता बढ़ा सकता है. खेतों में कटी हुई फसल खुले में रखी होने पर बारिश से भीगने और नुकसान होने का खतरा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में मौसम की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. चक्रवाती सिस्टम के कमजोर पड़ने के बावजूद पश्चिमी विक्षोभ और प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बादल, बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.
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