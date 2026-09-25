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दिल्ली में मानसून की विदाई के बाद फिर बारिश की वापसी के आसार, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल ?

बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन (कम दबाव) के चलते दिल्ली और आस पास के इलाकों में बारिश के आसार,गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत

मानसून की विदाई के बाद फिर बारिश की वापसी के आसार
मानसून की विदाई के बाद फिर बारिश की वापसी के आसार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2026 at 7:34 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली से मॉनसून की वापसी के एक दिन बाद ही दिल्ली में फिर से बारिश होने की संभावना बनती दिख रही है. बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन (कम दबाव) के चलते शुक्रवार के बाद दिल्ली में तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. वहीं दूसरी ओर कल बृहस्पतिवार को भी तेज धूप में उमस भरी गर्मी का मौसम बना रहा. अधिकतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक 35.7 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.0 डिग्री अधिक 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 87 से 53 प्रतिशत रहा.

मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी मौसम कमोबेश ऐसा ही बना रहेगा. शुक्रवार के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इस दौरान कहीं-कहीं बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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