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आज उत्तरी और उत्तर-पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना, अगले 4 दिन हल्की से मध्यम बारिश के आसार

पश्चिमी राजस्थान में मानसून रहेगा कमजोर: पश्चिमी राजस्थान में अगले एक सप्ताह मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के इलाकों में 21 से 23 अगस्त के बीच कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के कुछ उत्तरी जिलों को छोड़कर अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 23 अगस्त के बीच जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. आज और अगले दो दिनों के दौरान उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. जयपुर, भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की, जबकि कुछ जगह मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर कमजोर होकर अब लो प्रेशर एरिया में बदल गया है. वहीं मानसून ट्रफ लाइन अभी भी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बनी हुई है. इसके अलावा उत्तर-पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है. इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर बना रह सकता है.

जयपुर: प्रदेश में आज से फिर बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों के दौरान प्रदेश के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है. आज 20 अगस्त को 11 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है. खास तौर पर जयपुर और भरतपुर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

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पूर्वी राजस्थान में भी कमजोर रहेगा मानसून: पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह मानसून कमजोर रहने और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में मौसम का मिजाज अलग रहेगा. भरतपुर, जयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में 20 से 23 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है.

बीते 24 घंटे में कई जिलों में हल्की बारिश: प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश दर्ज की गई. बांसवाड़ा में करीब 1 सेंटीमीटर बारिश हुई. इसके अलावा खैरथल-तिजारा, बारां, कोटा, प्रतापगढ़ और सलूंबर में भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

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प्रदेश में बुधवार को सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जैसलमेर में 36.9, पिलानी में 36.5, चूरू में 36.4 और बीकानेर में 35.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो माउंट आबू सबसे ठंडा रहा, जहां 18.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. सिरोही में न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा.

जयपुर में सामान्य से 17.63 फीसदी कम बारिश: राजधानी जयपुर में पिछले करीब एक सप्ताह से बारिश की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं. इसके चलते मानसून सीजन में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 17.63 फीसदी नीचे आ गया है. 20 अगस्त तक जयपुर में सामान्य तौर पर 387.24 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जबकि अब तक 318.96 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. इस तरह राजधानी में सामान्य से करीब 68 मिलीमीटर कम बारिश हुई है. मानसून सीजन में अब तक शहर में बारिश का आंकड़ा 318.96 मिलीमीटर तक पहुंचा है. पिछले साल इसी मियाद में जयपुर में 541.57 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी. यानी इस साल बीते साल की तुलना में भी बारिश काफी कम रही है.

कालवाड़ में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश: जयपुर शहर में मानसून की शुरुआत के दौरान अच्छी बारिश हुई थी. इसके बाद जुलाई के दौरान बारिश मध्यम रही और अगस्त के पहले सप्ताह में भी बारिश कम रही. हालांकि 2 से 12 अगस्त के बीच मानसून सक्रिय रहा और शहर में अच्छी बारिश दर्ज की गई. जयपुर शहर के सात प्रमुख क्षेत्रों में अब तक सबसे अधिक बारिश कालवाड़ में हुई है. यहां बारिश का आंकड़ा 400 मिलीमीटर के पार पहुंच चुका है. वहीं आमेर, कलेक्ट्रेट और कानोता में बारिश का आंकड़ा 300 मिलीमीटर से काफी कम है.

24 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे में एक नया मानसून सिस्टम सक्रिय होने के आसार हैं, लेकिन इस दौरान भारी बारिश का कोई बड़ा अलर्ट नहीं है. जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 20 से 23 अगस्त के बीच उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है. इसके बाद मानसून एक बार फिर कमजोर पड़ सकता है. ऐसे में जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे रहने की संभावना है. राजधानी में आगे औसत से 25 से 30 फीसदी तक कम बारिश रहने का अनुमान जताया गया है.