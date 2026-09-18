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दिल्ली-एनसीआर में आज भी बारिश की संभावना छाए रहेंगे बादल, जाने कैसा रहेगा तापमान ?

नई दिल्ली: देशभर में मानसून की विदाई के बीच राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम अपने तेवर दिखा रहा है.मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक सुबह से शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मानसून की विदाई से पहले न्यूनतम बारिश के बादल बन रहे हैं. इस दौरान दिन में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिन में उमस का भी एहसास होगा. अगले 24 घंटे खुले मौसम के साथ बादल भी छाए रहने का अनुमान है.

कल गुरूवार को दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी. इसके साथ ही दिल्ली में 40 से 50। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली.जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है. मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.