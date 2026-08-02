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दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश, IMD ने आज और कल बारिश को लेकर दी चेतावानी

दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई.

दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश
दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 2, 2026 at 7:59 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में शनिवार-रविवार की मध्य रात्रि को झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया. मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आज गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. दिल्ली में कल शनिवार कभी बारिश तो कभी तेज धूप ने लोगों को परेशान किया. दिल्ली में कई जगहों पर रिमझिम बारिश हुई तो कभी तेज धूप के बाद उमस भरी गर्मी ने परेशान किया.सफदरजंग मानक केंद्र, पालम, लोधी रोड और रिज में बारिश ट्रेस की गई. ऐसे में कल शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री दर्ज हुआ. इसके अलावा, अधिकतम 85 और न्यूनतम आर्द्रता 62 फीसदी दर्ज की गई.

आज और कल कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना: मौसम विभाग ने दिल्ली में आज रविवार और कल सोमवार को बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है. रात के समय भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है. रविवार को दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस जबकि सोमवार को इसके 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है.मौसम विभाग ने 4 से 7 अगस्त के दौरान दिल्ली-एनसीआर बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है. 4 और 5 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच रह सकता है

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 95, ग्रेटर नोएडा में 82 और नोएडा में 88 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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