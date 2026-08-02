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दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश, IMD ने आज और कल बारिश को लेकर दी चेतावानी

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में शनिवार-रविवार की मध्य रात्रि को झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया. मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आज गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. दिल्ली में कल शनिवार कभी बारिश तो कभी तेज धूप ने लोगों को परेशान किया. दिल्ली में कई जगहों पर रिमझिम बारिश हुई तो कभी तेज धूप के बाद उमस भरी गर्मी ने परेशान किया.सफदरजंग मानक केंद्र, पालम, लोधी रोड और रिज में बारिश ट्रेस की गई. ऐसे में कल शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री दर्ज हुआ. इसके अलावा, अधिकतम 85 और न्यूनतम आर्द्रता 62 फीसदी दर्ज की गई.

आज और कल कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना: मौसम विभाग ने दिल्ली में आज रविवार और कल सोमवार को बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है. रात के समय भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है. रविवार को दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस जबकि सोमवार को इसके 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है.मौसम विभाग ने 4 से 7 अगस्त के दौरान दिल्ली-एनसीआर बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है. 4 और 5 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच रह सकता है