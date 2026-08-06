अलकनंदा का बढ़ा जलस्तर, श्रीनगर डैम के सभी गेट खोले गए, खादर के कई गांवों में बाढ़ का खतरा
उत्तराखंड में बारिश के बाद गंगा, अलकनंदा समेत अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. जबकि, श्रीनगर डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 6, 2026 at 8:41 PM IST
श्रीनगर/लक्सर: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है. जिसके कारण मैदानी इलाकों में जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. नदी नाले उफान पर हैं. बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं.
चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में हो रही बारिश का असर श्रीनगर गढ़वाल में देखने को मिल रहा है. गुरुवार को श्रीनगर में अलकनंदा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई. अलकनंदा जलस्तर बढ़कर 534.76 मीटर तक पहुंच गया. यह अलार्म स्तर 535 मीटर से बेहद करीब है. वहीं, नदी का डेंजर लेवल 536 मीटर निर्धारित है.
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श्रीनगर डैम के सभी गेट खोले गए: ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के चलते अलकनंदा नदी में पानी की आवक तेजी से बढ़ी है. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए श्रीनगर जलविद्युत परियोजना को भी अपने बांध के गेट खोलकर बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा. प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और अनावश्यक रूप से नदी के आसपास जाने वालों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.
खादर के दो दर्जन से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा: लक्सर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर सीजन में पहली बार 292.50 मीटर तक पहुंचने से खादर क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. बाढ़ चौकियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. प्रशासन ने गंगा किनारे बसे गांवों की निगरानी बढ़ा दी है. बाढ़ नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को चौबीसों घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं.
संवेदनशील इलाकों में लगातार जलस्तर पर नजर रखी जा रही है. जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके. एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीणों से नदी की ओर नहीं जाने की अपील की जा रही है. विशेष रूप से बच्चों और पशुपालकों को नदी के किनारे जाने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही ग्राम प्रधानों और संबंधित विभागों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है.
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