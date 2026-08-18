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उत्तराखंड में 6 महीने में हादसों में 235 लोगों ने गंवाई जान, बारिश से रोड पर हुए गड्ढे बने मुसीबत

देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक के बाद से ही प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी है. पर्वतीय क्षेत्रों में साथ ही मैदानी इलाकों में लगातार भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है. बारिश की वजह से एक तरफ भूस्खलन से सड़क मार्ग बाधित समेत तमाम दिक्कत हो रही हैं तो दूसरी तरफ सड़कों में हो रहे गड्ढे राहगीरों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. खास बात है कि बरसात के दौरान राहगीरों को यही नहीं पता चला कि सड़कों में गड्ढे कहां-कहां पर हैं? जिस कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं. बावजूद इसके समय पर सड़कों का न भरा जाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

मौसम विज्ञान केंद्र ने 21 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जिसका असर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक देखने को मिल रहा है. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ ही भूस्खलन से सड़क मार्ग भी बाधित हो रहे हैं. हालांकि, सड़क मार्ग के बाधित होने की समस्या ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जा रही है. लेकिन मैदानी क्षेत्रों में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने और सड़कों पर गढ्ढा होने की घटना गंभीर समस्या बन गई है. जिस कारण आवाजाही करने वाले लोगों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

उत्तराखंड में 6 महीने में हादसों में 235 लोगों ने गंवाई जान, (VIDEO-ETV Bharat)

उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, एक जनवरी से 16 अगस्त के बीच सड़क दुर्घटनाओं में 235 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 854 लोग घायल और 9 लोग लापता हैं. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, साल दर साल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है.