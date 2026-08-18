उत्तराखंड में 6 महीने में हादसों में 235 लोगों ने गंवाई जान, बारिश से रोड पर हुए गड्ढे बने मुसीबत
उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी है. बारिश से पर्वतीय इलाकों में मार्ग बाधित और मैदान में सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 18, 2026 at 3:57 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक के बाद से ही प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी है. पर्वतीय क्षेत्रों में साथ ही मैदानी इलाकों में लगातार भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है. बारिश की वजह से एक तरफ भूस्खलन से सड़क मार्ग बाधित समेत तमाम दिक्कत हो रही हैं तो दूसरी तरफ सड़कों में हो रहे गड्ढे राहगीरों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. खास बात है कि बरसात के दौरान राहगीरों को यही नहीं पता चला कि सड़कों में गड्ढे कहां-कहां पर हैं? जिस कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं. बावजूद इसके समय पर सड़कों का न भरा जाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.
मौसम विज्ञान केंद्र ने 21 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जिसका असर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक देखने को मिल रहा है. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ ही भूस्खलन से सड़क मार्ग भी बाधित हो रहे हैं. हालांकि, सड़क मार्ग के बाधित होने की समस्या ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जा रही है. लेकिन मैदानी क्षेत्रों में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने और सड़कों पर गढ्ढा होने की घटना गंभीर समस्या बन गई है. जिस कारण आवाजाही करने वाले लोगों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, एक जनवरी से 16 अगस्त के बीच सड़क दुर्घटनाओं में 235 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 854 लोग घायल और 9 लोग लापता हैं. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, साल दर साल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है.
आंकड़ों पर गौर करें
ज्यादा जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे ने कहा कि,
लगातार टीम काम कर रही है, लेकिन बारिश भी हो रही है. जिस कारण सड़कों को दुरुस्त करने में समस्याएं आ रही हैं. लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होता है, गड्ढों को भरने की कवायद शुरू कर दी जाती है. जहां बड़े गड्ढे हैं, वहां पर टाइल्स लगाए जा रहे हैं और जो छोटे गड्ढे हैं वहां पर सड़कों के मटेरियल भरे जा रहे हैं. ताकि जनता को कम से कम असुविधा हो. ऐसे में जब मॉनसून की विदाई हो जाएगी, उसके बाद पक्का काम किया जाएगा. गुणवत्ता को बेहतर रखना विभाग की जिम्मेदारी है. ऐसे में अगर कोई शिकायत आती है और प्रथम दृष्टिया गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाती है.
-डॉ. पंकज कुमार पांडे, सचिव, लोक निर्माण विभाग-
हालांकि दूसरी तरफ, उत्तराखंड सरकार ने मॉनसून सीजन से पहले प्रदेश के सभी सड़कों गढ्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे. लेकिन अभी तक सड़कें गढ्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, जिसके सवाल पर पीडब्ल्यूडी सचिव ने कहा कि,
सड़कों पर गड्ढे रोजाना बेसिस पर कहीं न कहीं बनते रहते हैं. ऐसे में विभाग का प्रयास है कि अधिकतर सड़कें गड्ढा मुक्त रहें. सड़कों को दुरुस्त रखने के लिए मॉनसून सीजन से पहले गड्ढा मुक्त किया जाता है और फिर मॉनसून सीजन के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाता है. ऐसे में 15 सितंबर के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त लिए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. एक महीने के भीतर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा.
-डॉ. पंकज कुमार पांडे, सचिव, लोक निर्माण विभाग-
सड़कों में बने गड्ढे सड़क दुर्घटनाओं में अहम भूमिका निभाते हैं? इस सवाल पर परिवहन विभाग के अपर आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि,
सड़क पर कोई कमी, गाड़ी में कोई कमी, चालक की असावधानी का होना, सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं. ऐसे में दुर्घटना होने में सड़कों पर गड्ढा, क्रेश बैरियर, सड़क का ऊबड़ खाबड़ होना शामिल है. क्योंकि सड़क बेहतर न होने से चालक को मानसिक तनाव भी होता है, जो भी दुर्घटना का कारण बनता है. लेकिन सड़क दुर्घटना से बचाव चालक के जागरूक होने से जुड़ा हुआ है. इसके अलावा, एक बड़ा फैक्टर लैंडस्लाइड भी है, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं.
-सनत कुमार सिंह, अपर आयुक्त, परिवहन विभाग-
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