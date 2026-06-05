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उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पर्वतीय जिलों में बारिश, बदरीनाथ हाईवे बाधित

चमोली जिले में बारिश के बाद भनेरपानी में भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण बदरीनाथ हाईवे बाधित हो गया है.

BADRINATH HIGHWAY CLOSED
बदरीनाथ हाईवे बाधित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 5, 2026 at 5:07 PM IST

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चमोली: उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है. प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है. चमोली जिले में बारिश शुरू होते ही बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर भूस्खलन की घटनाएं सामने आने लगी हैं. पीपलकोटी के समीप भनेरपानी क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिरने के कारण बदरीनाथ हाईवे बाधित हो गया है. मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं. यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.


बारिश के चलते भनेरपानी क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर और मलबा सड़क पर आ गया. जिससे बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया है. सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा पर जा रहे वाहनों को सेमलडाला मैदान में रोक दिया गया है. (एनएचआईडीसीएल) की मशीनें मौके पर पहुंच गई हैं. और मलबा हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है.

प्रशासन और संबंधित एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. अधिकारियों ने यात्रियों से मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की अपील की है. क्षेत्र में बारिश जारी रहने के कारण पहाड़ी से और मलबा गिरने की आशंका बनी हुई है.

चमोली के साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में भी बारिश हो रही है. बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पर भी ब्रेक लगा है. श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

जिलाधिकारी के निर्देशन में जारी आदेशों के अनुसार भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, संवेदनशील जोनों तथा यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर तैनात अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मौसम सामान्य होने तक किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति न दी जाए. सभी यात्रियों को सुरक्षित होल्डिंग क्षेत्रों में ठहराने, उनके भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

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