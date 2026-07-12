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यूपी में बाढ़-बारिश; मेरठ में गंगा नदी के उफान से हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग कटा, बागपत में यमुना का दायरा बढ़ा

मेरठ : बाढ़ में फंसे ग्रामीणों और भेड़ बकरियों का रेस्क्यू. (Photo Credit : ETV Bharat)

हस्तिनापुर के 8 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. गंगा का पानी लगातार गांवों की तरफ बढ़ रहा है. मेरठ हस्तिनापुर चांदपुर मार्ग और बिजनौर-चांदपुर मार्ग पर कटान के चलते संपर्क पूरी तरह टूट गया है. सड़क बंद होने से करीब आठ गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण यह स्थिति पैदा हुई है. डीएम बीके सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और अपर जिलाधिकारी को बाढ़ की निगरानी और सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं.

मेरठ : बाढ़ में फंसे ग्रामीणों और भेड़ बकरियों का रेस्क्यू. (Photo Credit : ETV Bharat)

मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार के बताया कि हस्तिनापुर के सीयूजी नम्बर पर बाढ़ में फंसे एक व्यक्ति ने सूचना दी थी. यहां किशनपुर गांव के जंगल में बने राजू कबाड़ी के खाली घर में करीब 400 भेड़-बकरियां रोककर ठहरे 5 व्यक्ति गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वहां फंस गए थे. सूचना मिलने थाना प्रभारी हस्तिनापुर पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे थे और फ्लड पीएसी की मदद से सभी 5 व्यक्तियों और 400 भेड़-बकरियों को बाहर निकलवाया. रेस्क्यू किए गए सभी व्यक्ति नजदीक के गांव सैफपुर और दयालपुर के था. एक व्यक्ति बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र के मैनपुरी गांव के रहने वाला था.

मेरठ/बागपत/ लखीमपुर खीरी : बीते दिनों 3 दिनों में हुई मानसून बारिश से गंगा-यमुना समेत तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है. नदियों के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. मेरठ में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग कट गया है. यहां हस्तिनापुर थाना पुलिस व फ्लड पीएसी यूनिट की सहायता से बाढ़ क्षेत्र में फंसे लोगों और जानवरों का रेस्क्यू किया गया है. वहीं बागपत में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कटाव शुरू हो गया है. ग्रामीण पिछले साल जैसी बाढ़ की आशंका से परेशान हैं.

बागपत में यमुना भी उफान पर

हथनीकुंड बैराज से 40 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में जलस्तर बढ़ गया है. जागौश शबगा गांवों के पास कटान रोकने के इंतजाम अभी पूरे न होने से ग्रामीण बीत साल हुई बाढ़ से त्रासदी की आशंका से परेशान हैं. हालांकि प्रशासन ने जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से नदी किनारे पत्थर डालने का कार्य शुरू किया है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन हर साल देरी से ही बाढ़ से निपटने के इंतजाम शुरू करता है.

शारदा नहर से कटान. (Photo Credit : ETV Bharat)

ग्रामीण निमेश ने बताया कि हथनीकुंड बैराज से लगभग 40 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. इसके अलावा ऊपरी क्षेत्रों में हुई बारिश का पानी भी यमुना में आ रहा है. जिससे जलस्तर बढ़ा है. सिंचाई विभाग के अवर अभियंता रजनीश कुमार का कहना है कि 20 दिनों में कटान बंध बनाने का पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

शारदा नहर से कटान. (Photo Credit : ETV Bharat)

लखीमपुर खीरी : नदी के मुहाने पर ग्रंट नंबर-12 के ग्रामीणों को सता रहा 2025 जैसी तबाही का डर







निघासन तहसील का ग्रंट नंबर-12 गांव एक बार फिर शारदा नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज कटान की चपेट में है. मानसून की शुरुआती बारिश में ही नदी ने 8 से 10 फीट तक भूमि काट डाली है. गांव तक पहुंचने वाली सड़क पूरी तरह बह गई है. पिछले वर्ष 120 से अधिक घर और दो प्राचीन मंदिर नदी में समा गए थे. अब ग्रामीणों को डर है कि कहीं इस बार पूरा गांव ही नक्शे से न मिट जाए.



ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2025 में भी शारदा नदी ने गांव में भारी तबाही मचाई थी. उस समय 120 से अधिक मकान नदी में समा गए थे. दो प्राचीन मंदिर कटान की भेंट चढ़ गए थे और करीब 200 परिवार बेघर हो गए थे. उस भयानक मंजर की यादें आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं. यही वजह है कि कटान की रफ्तार बढ़ने से कई परिवारों ने अपने मकानों को स्वयं तोड़ना शुरू कर दिया है.



गांव की बुजुर्ग राजेश्वरी देवी का कहना है कि पिछले साल उनका गांव उजड़ गया था. इस साल भी मकान नदी की जद में आ गया है. यदि सरकार उन्हें सुरक्षित जगह नहीं देगी तो गांव के लोग 2027 विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे. गांव निवासी पूजा देवी ने जनप्रतिनिधियों पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय वोट मांगने वाले जनप्रतिनिधि संकट में गांव का हाल नहीं पूछ रहे हैं.

बता दें, ग्रंट नंबर-12 गांव राजस्व अभिलेखों में डूब क्षेत्र घोषित है. ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से स्थायी पुनर्वास, जमीन के पट्टे और सुरक्षित आवास की मांग के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला जा सका है. हर साल बाढ़ और कटान के समय सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, लेकिन स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाती.

एसडीएम निघासन राजीव निगम ने बताया कि क्षेत्र की सभी बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं. ग्रंट नंबर-12 के लिए श्रीनगर में बाढ़ चौकी बनाई गई है. तीन पशु आश्रय स्थल भी तैयार किए गए हैं. राजस्व विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और स्वयं भी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.





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