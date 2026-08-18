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छत्तीसगढ़ में बदरा मेहरबान, पश्चिम बंगाल में बना डिप्रेशन वजह, मौसम विभाग ने दो दिनों के लिए जारी किया अलर्ट

रायपुर : रायपुर में भी पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में सामान्य बारिश की तुलना में 14% अधिक बारिश दर्ज की गई है. डिप्रेशन बनने की वजह से राजधानी में गर्मी और उमस गायब हो चुकी है. लोगों को गर्मी और उमस से काफी हद तक राहत मिली है. मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले दो दिनों तक मानसून प्रदेश में एक्टिव कंडीशन में रहने की संभावना है. दो दिनों के बाद मानसून की एक्टिविटी में थोड़ी कमी आएगी. लेकिन प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है. अब तक पूरे प्रदेश में सामान्य से कम बारिश सरगुजा में 45% दर्ज की गई है.

बंगाल की खाड़ी में बना है डिप्रेशन

मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी ने बताया कि अभी बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बना हुआ है, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम बंगाल और झारखंड से होते हुए गुजर रहा है. इसकी वजह से अगले दो दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. भारी बारिश होने को लेकर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है. उसके बाद प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ में आगामी दो दिन भारी बारिश की आशंका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदेश में सामान्य वर्षा की तुलना में 7% कम बारिश दर्ज की गई है. रायपुर जिले में सामान्य से 14% अधिक बारिश दर्ज की गई है. पूरे प्रदेश में सामान्य से कम बारिश सरगुजा जिला में हुआ है जहां पर 45% कम बारिश हुई है. मानसून की एक्टिविटी कम होने के बारे में उन्होंने कहा कि बारिश का महीना सितंबर तक काउंट होता है. बारिश रुक-रुक कर होती रहेगी. समुद्र में जिस तरह का सिस्टम बनते रहता है उससे बारिश कम और ज्यादा होता है- एसके अवस्थी, मौसम वैज्ञानिक

मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट

24 घंटे के लिए रेड अलर्ट

बिलासपुर कोरबा मुंगेली और रायगढ़ जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट