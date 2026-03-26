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कोटपुतली-बहरोड़ में बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, गेहूं की फसल पर मंडराया खतरा

कोटपुतली-बहरोड़ में गुरुवार शाम अचानक घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई.

कोटपुतली-बहरोड़ जिले में बारिश
कोटपुतली-बहरोड़ जिले में बारिश (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 26, 2026 at 7:08 PM IST

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कोटपुतली-बहरोड़: जिले में गुरुवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली. दिनभर तेज धूप और उमस के बाद शाम होते-होते आसमान में घने काले बादल छा गए. तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बूंदाबांदी और मध्यम बारिश शुरू हो गई. इस मौसम परिवर्तन से आम लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है. खेतों में खड़ी पकी गेहूं फसल को बारिश से भारी नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है.

स्थानीय किसान रामकिशोर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई. तापमान में गिरावट आई और वातावरण ठंडा हो गया. कई किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए खेतों की ओर दौड़ पड़े. जिन किसानों की फसल कट चुकी है और खेतों में सुखाने के लिए रखी हुई थी, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है. रामकिशोर ने कहा कि भीगी फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे मंडी में दाम भी कम मिलते हैं.

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किसानों की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि तीन दिन पहले ही जिले के कई हिस्सों में ओलावृष्टि हुई थी. उस दौरान सरसों, गेहूं और चने की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था. सरसों की तैयार फसल खेतों में बिछ गई थी और चने की फलियां टूटकर गिर गई थीं, अब दोबारा बारिश से पहले से कमजोर फसल पूरी तरह खराब होने का डर सता रहा है. इस समय गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है. बारिश से कटाई कार्य प्रभावित हो रहा है. खेतों में नमी बढ़ने से मशीनें भी ठीक से काम नहीं कर पातीं, जिससे किसानों और मजदूरों दोनों को परेशानी हो रही है. किसानों ने कहा कि यदि मौसम इसी तरह बना रहा तो उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है.

हल्की बारिश की संभावना: मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदलाव जारी है. अगले एक-दो दिनों तक तेज हवा, बादल और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. प्रशासन ने किसानों को सतर्क रहने और कट चुकी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी है. किसान अब साफ मौसम की उम्मीद लगाए आसमान की ओर देख रहे हैं, ताकि उनकी मेहनत रंग ला सके.

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