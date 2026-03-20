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बिहार में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-पानी के बीच कुछ जगहों पर ओलावृष्टि, इन जिलों के लिए अलर्ट!

बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है. कई जगहों पर बारिश हुई है. 2-3 घंटे में वज्रपात के साथ तेज हवा की संभावना है.

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बिहार में बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 20, 2026 at 8:23 PM IST

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पटना: बिहार में बारिश की दस्तक हुई है. कई जगहों पर तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश हुई है. जिस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. हालांकि तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण किसानों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि इससे फसलों का नुकसान पहुंच सकता है.

इन जिलों में होगी तेज बारिश: मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले समय में बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है. अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और वैशाली जिले के कुछ भागों में अगले दो से तीन घंटे में तीव्र दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ तेज हवा की प्रबल संभावना है. इस दौरान हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटे तक होने के आसार हैं.

अरवल और पटना में मध्यम दर्जे की बारिश: इसके अलावे अरवल और पटना जिले के कुछ भागों में अगले दो से तीन घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और वर्षा के साथ तेज हवा होने की संभावना है. हवा की गति 40-50 किलोमीटिर प्रति घंटे हो सकती है.

खेतों में तैयार फसल पर असर: अचानक हुई इस बारिश और ओलावृष्टि का सीधा असर खेतों में तैयार खड़ी फसलों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. खासकर आम के बौर (मंजरी) को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे इस साल आम की पैदावार प्रभावित होने की संभावना है. इसके अलावा गेहूं और तेलहन की फसलों को भी तेज हवा और बारिश से गिरने और खराब होने का खतरा बढ़ गया है.

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बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना (ETV Bharat)

लगातार हो रही है बारिश: शुक्रवार की शाम से सीतामढ़ी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण किसानों में मायूसी छा गई. किसानों के फसल बर्बाद होने की चिंता उन्हें सता रही है. अचानक बारिश के कारण जिला मुख्यालय से लेकर सीतामढ़ी शहर तक में जलमग्न देखा गया.

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