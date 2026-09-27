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बदरीनाथ हाईवे पर मलबे का सैलाब! वाहनों की थमी रफ्तार, फंसे हजारों यात्री

सिरोबगड़ में लैंडस्लाइड ( ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: लगातार हो रही भारी बारिश ने बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर सिरोबगड़ में बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. धारी देवी मंदिर के समीप पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और पत्थर हाईवे पर आ गिरा. देखते ही देखते सड़क मलबे से पट गई. राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. हजारों यात्री हाईवे पर फंसकर रह गए.