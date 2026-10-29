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चक्रवात अर्नब : बारिश से जनजीवन प्रभावित, स्कूल रहे बंद, किसानों को नुकसान की आशंका

पलामू में बारिश ( Etv Bharat )

पलामू: जिले में चक्रवात 'अर्नब' को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. चक्रवात का असर बुधवार शाम से ही दिखने लगा था, लेकिन गुरुवार को इसने जनजीवन को प्रभावित किया. गुरुवार सुबह से ही पलामू के लगभग सभी इलाकों में बारिश हो रही है, हालांकि तेज हवाएं नहीं चल रही हैं.

स्कूल बंद