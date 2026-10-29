चक्रवात अर्नब : बारिश से जनजीवन प्रभावित, स्कूल रहे बंद, किसानों को नुकसान की आशंका
पलामू में चक्रवात अर्नब के प्रभाव से बारिश हो रही है. जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 10:41 AM IST
पलामू: जिले में चक्रवात 'अर्नब' को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. चक्रवात का असर बुधवार शाम से ही दिखने लगा था, लेकिन गुरुवार को इसने जनजीवन को प्रभावित किया. गुरुवार सुबह से ही पलामू के लगभग सभी इलाकों में बारिश हो रही है, हालांकि तेज हवाएं नहीं चल रही हैं.
स्कूल बंद
गुरुवार को सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. पलामू जिला प्रशासन ने सभी अनुमंडल अधिकारियों, अंचल अधिकारियों और विभिन्न स्तरों के अन्य अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. पलामू पुलिस ने भी इस पूरे मामले में अलग से अलर्ट जारी किया है और सभी थाना प्रभारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए हैं.
पुलिस की लोगों से अपील
पलामू पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे बच्चों को जलाशयों या पानी वाली जगहों के पास न ले जाएं. पलामू के एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि पूरे मामले को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है और अलग-अलग इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है. सभी थाना प्रभारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं.
धान की फसल के नुकसान की आशंका
पलामू में लगातार हो रही बारिश के कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. किसानों को चक्रवात की वजह से नुकसान होने की आशंका है. कई इलाकों में धान की फसल तैयार है. धान की यह फसल पानी में डूब गई है, जबकि कई जगहों पर चक्रवात के कारण हुई बारिश से सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है. बारिश की वजह से अरहर और आलू की फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है.
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