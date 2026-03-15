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मसूरी में बदला मौसम का मिजाज, जमकर हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट

बारिश के बाद वीकेंड और छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक मसूरी पहुंच सकते हैं.

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मसूरी में बदला मौसम का मिजाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 6:40 PM IST

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मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में शनिवार देर शाम हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई. जिससे शहर में ठंड बढ़ गई. लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा. मार्च के महीने में हुई इस बारिश से जहां ठंड लौट आई है.किसानों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दे रही है.

क्षेत्र के काश्तकारों का कहना है कि लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण फसलों को नुकसान होने की आशंका बढ़ रही थी. ऐसे में समय पर हुई बारिश से फसलों की वृद्धि और उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है. मौसम में आए इस बदलाव का असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है.पहाड़ों की रानी मसूरी में ठंड और सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.

मसूरी में बदला मौसम का मिजाज (ETV Bharat)

इन दिनों मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है. ऐसे में पर्यटकों का रुख एक बार फिर मसूरी की ओर बढ़ सकता है. पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि मौसम में आई इस ठंडक से आने वाले दिनों में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन व्यवसायों में रौनक बढ़ने की उम्मीद है. खासकर वीकेंड और छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक मसूरी पहुंच सकते हैं.

मौसम के अचानक बदले मिजाज ने एक ओर जहां ठंड का एहसास बढ़ा दिया है. वहीं दूसरी ओर किसानों और पर्यटन कारोबारियों के लिए उम्मीद की नई किरण भी जगा दी है. पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश के बाद छाई ठंड और ताजा मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

बता दें मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई है. साथ ही मौसम विभाग ने बारिश गरज और आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा तक) चलने की संभावना जताई है. जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

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