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मसूरी में बदला मौसम का मिजाज, जमकर हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में शनिवार देर शाम हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई. जिससे शहर में ठंड बढ़ गई. लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा. मार्च के महीने में हुई इस बारिश से जहां ठंड लौट आई है.किसानों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दे रही है.

क्षेत्र के काश्तकारों का कहना है कि लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण फसलों को नुकसान होने की आशंका बढ़ रही थी. ऐसे में समय पर हुई बारिश से फसलों की वृद्धि और उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है. मौसम में आए इस बदलाव का असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है.पहाड़ों की रानी मसूरी में ठंड और सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.

मसूरी में बदला मौसम का मिजाज (ETV Bharat)

इन दिनों मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है. ऐसे में पर्यटकों का रुख एक बार फिर मसूरी की ओर बढ़ सकता है. पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि मौसम में आई इस ठंडक से आने वाले दिनों में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन व्यवसायों में रौनक बढ़ने की उम्मीद है. खासकर वीकेंड और छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक मसूरी पहुंच सकते हैं.