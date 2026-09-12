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आफत की बारिश, उत्तरकाशी में सेब के बगीचों और कृषि भूमि को भारी नुकसान, काश्तकारों की फसल बर्बाद

उत्तरकाशी: मोरी तहसील के सराश गांव में 11 सितंबर देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से ग्रामीणों का काफी नुकसान हुआ है. अतिवृष्टि के बाद हुए भूस्खलन से एक आवासीय लकड़ी का मकान मलबे में दबकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. तीन अन्य मकानों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है. बारिश और भूस्खलन के कारण कृषि भूमि और सेब के बगीचों में मलबा भरने से ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है. प्रारंभिक आकलन में करीब 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित होने और 1000 से 1200 सेब के पौधों के दबकर क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है.

घटना की सूचना मिलने के बाद शनिवार को मोरी तहसील की राजस्व टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा शुरू किया. राजस्व टीम ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर मकानों, कृषि भूमि और बगीचों को हुए नुकसान का आकलन किया. मोरी के तहसीलदार सरदार सिंह चौहान ने बताया कि, सराश निवासी सूरत सिंह चौहान पुत्र जीत सिंह चौहान का आवासीय लकड़ी का मकान भूस्खलन की चपेट में आने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. मकान के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रभावित परिवार को फिलहाल पड़ोसियों के घर में ठहराया गया है.

इसके अलावा गांव के शूरवीर सिंह, किशन सिंह और ईश्वर सिंह के मकानों को भी आंशिक क्षति पहुंची है. अतिवृष्टि के कारण गांव के आसपास के बगीचों और कृषि भूमि में बड़ी मात्रा में मलबा भर गया है. इससे सेब की फसल और पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है. प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 1000 से 1200 सेब के पौधे मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके अलावा 4-5 खड्डू (भेड़ों) के भी मलबे में दबने की सूचना मिली है.