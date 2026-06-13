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प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम का मिजाज, IMD का कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और तेज आंधी तथा बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

Rain in Jaipur
जयपुर में बारिश के बाद भीगी सड़क (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 12:26 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जहां एक ओर कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, वहीं पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर बरकरार है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का यह मिला-जुला रूप जारी रहेगा. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. इन इलाकों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. साथ ही कुछ स्थानों पर हीटवेव चलने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूलभरी हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है.

पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में मौसम गतिविधियां तेज होने की संभावना है. 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी, मेघगर्जन और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार शनिवार, 13 जून को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग ने आज अजमेर, अलवर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, जयपुर, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलौदी और श्रीगंगानगर जिलों में तेज हवाओं के साथ मेघगर्जन और बारिश की संभावना जताई है.

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यह रहा अब तक बारिश का रिकॉर्ड: प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई है. जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार डीग में 48 मिमी, कामां में 44 मिमी, सिकरी में 42 मिमी और कुम्हेर में 33 मिमी बारिश हुई. चूरू के सरदारशहर में 49 मिमी और भानीपुरा में 39 मिमी बारिश दर्ज की गई. सीकर जिले में भी बारिश का अच्छा असर देखने को मिला, जहां ग्रामीण क्षेत्र में 73 मिमी, दांतारामगढ़ में 50 मिमी, सीकर शहर में 46 मिमी और धोद में 45 मिमी बारिश हुई. भरतपुर जिले के बयाना, बैर और रूपवास में क्रमशः 32, 30 और 27 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि दौसा जिले के बसवा और बैजूपुरा में 30 और 26 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

जयपुर व सीकर में बारिश: जयपुर और सीकर में शुक्रवार रात मौसम ने अचानक करवट ली. सीकर में करीब सवा घंटे तक तेज बारिश हुई, जबकि जयपुर में देर रात तेज आंधी चली और सुबह 4:30 बजे तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहा. दूसरी ओर जैसलमेर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. जयपुर के चौमूं इलाके में भी मौसम का असर साफ दिखाई दिया. यहां सुबह से ही कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर चलता रहा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. हालांकि देर रात तेज अंधड़ के कारण सामोद रोड स्थित एक फैक्ट्री के पास दीवार की बाउंड्री ढह गई. कई इलाकों में पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, जिससे देर रात से ही कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही.

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हवाई यातायात भी हुआ प्रभावित: खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी देखने को मिला. जयपुर एयरपोर्ट पर चंडीगढ़ से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E-7413 की लैंडिंग मौसम खराब होने के कारण समय पर नहीं हो सक. यह फ्लाइट करीब 40 मिनट तक जयपुर के आसमान में चक्कर लगाती रही. निर्धारित समय से देरी से पहुंची इस फ्लाइट को अंततः रात 12:05 बजे सुरक्षित लैंड कराया गया, जब हवाओं की रफ्तार कुछ कम हुई. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और तेज आंधी और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. आने वाले दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज जारी रहने की संभावना है.

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