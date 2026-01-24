पंडोह डैम से पानी छोड़े जाने की चेतावनी, ब्यास नदी के किनारे रहने वाले हो जाएं अलर्ट
BBMB के अनुसार प्रारंभिक तौर पर करीब 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा.
Published : January 24, 2026 at 9:14 AM IST
मंडी: लंबे समय के बाद शुक्रवार के प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. भारी बर्फबारी से जनजवीन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं, ब्यास नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश और पंडोह-बग्गी टनल के अस्थायी रूप से बंद होने के कारण पंडोह बांध के जलाशय में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. वर्तमान में बांध का जलस्तर 2,930 फीट तक पहुंच चुका है, जो सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है. टरबाइनों की अनुपलब्धता के चलते टनल के माध्यम से पानी का डायवर्जन संभव नहीं हो पा रहा है. ऐसे में अतिरिक्त पानी को नियंत्रित तरीके से ब्यास नदी में छोड़े जाने का निर्णय लिया गया है.
डैम से सबसे पहले छोड़ा जाएगा 5000 क्यूसेक पानी
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर लगभग 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा. इस जल निकासी के कारण ब्यास नदी के जलस्तर में विभिन्न स्थानों पर 1 से 3 मीटर तक वृद्धि हो सकती है, जो नदी के क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करेगी. प्रशासन ने इसे एहतियाती और नियंत्रित रिलीज बताया है, ताकि जलाशय पर दबाव कम किया जा सके और किसी भी तरह की आपात स्थिति से बचा जा सके.
निचले क्षेत्र में रहने वालों के लिए अलर्ट
डैम से पानी छोड़ने से पहले बीबीएमबी और जिला प्रशासन ने मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों के निवासियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की अपील की है. ब्यास नदी इन जिलों से होकर बहती है, ऐसे में पानी छोड़े जाने के कुछ ही घंटों के भीतर नदी का जलस्तर बढ़ सकता है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न दने और केवल आधिकारिक सूचनाओं का ही पालन करने की अपली की है.
प्रशासन ने जारी किए निर्देश
प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों, पर्यटकों और कामगारों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ब्यास नदी के किनारे या नदी तल में किसी भी प्रकार की गतिविधि से दूर रहें. दर्शनीय स्थलों पर जाने, फोटोग्राफी करने या मवेशियों को चराने के लिए नदी के पास न जाएं. नदी तल में कार्यरत ठेकेदार और श्रमिक अपनी मशीनरी और उपकरण फौरन ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं ताकि नुकसान से बचा जा सके. मछुआरे और नाविक भी सभी गतिविधि फिलहाल बंद कर दें.
डैम की स्थिति पर लगातार निगरानी
बीबीएमबी ने स्पष्ट किया है कि, एक्सपर्ट टीम वाटर लेवल और वाटर फ्लो की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है. अगर बारिश और बढ़ती है या जलाशय में आवक अधिक होती है, तो पानी की मात्रा बढ़ाई भी जा सकती है. ऐसी स्थिति में आम जनता को समय-समय पर अपडेट जारी किए जाएंगे.
DC की जनता से अपील
उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि, "यह कदम पूरी तरह एहतियात के तौर पर उठाया जा रहा है. सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में फौरन स्थानीय प्रशासन या आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संपर्क करें."
