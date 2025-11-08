ETV Bharat / state

हाड़ौती में धान किसानों की मेहनत पर फिरा 'पानी', दामों में भारी गिरावट, रोजाना करोड़ों का नुकसान

रोजाना करोड़ों का नुकसान: मंडी व्यापारी निर्मल जैन ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार दाम कम हैं और अतिवृष्टि से खराब हुए माल को आधे से भी कम भाव मिल रहे हैं. मंडी में रोजाना राजस्थान से 60 से 75 हजार क्विंटल धान की आवक हो रही है. पिछले साल इसी माल से किसानों को रोजाना 20 करोड़ रुपये मिलते थे, जबकि इस बार महज 10 से 12 करोड़ रुपये ही हाथ लग रहे हैं. निर्मल जैन ने कहा, “मिलर अंदाजे से माल खरीद रहे हैं. फसल कटाई के समय दो बार हुई बारिश ने धान के अंदर क्या छुपा है, इसका पता ही नहीं चल रहा. चावल की क्वालिटी क्या निकलेगी, यह किसी को नहीं पता. मिलर भी डरते-डरते खरीद रहे हैं कि कहीं दाना खराब न निकले.”

मंडी व्यापारी प्रकाश चंद जैन पालीवाल ने बताया कि किसानों का पूरा सिस्टम चौपट हो गया है. मंडी में आने वाला धान खराब हो चुका है और अभी भी कई किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है. अगले 15 दिन तक अच्छा माल नहीं निकलेगा. अच्छी और खराब क्वालिटी के धान में 50 फीसदी तक का अंतर है. मिलर खराब माल लेने को तैयार नहीं हैं. नतीजतन, अच्छी क्वालिटी के धान में भी इस साल शुरुआत से ही हर किस्म में 300 से 500 रुपये प्रति क्विंटल की कमी है. इससे रोजाना करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है. यह नुकसान दोतरफा है, व्यापारियों को आढ़त का घाटा, किसानों को कम दाम का नुकसान.

कोटा: हाड़ौती के धान किसानों की कमर टूट गई है, जो फसल कभी घर में खुशहाली लाती थी, वही इस बार कर्ज का बोझ बनकर रह गई. बेमौसम बारिश ने खेतों में पानी भर दिया, दाने सड़ गए और मंडी में दाम गिरकर आधे से भी नीचे पहुंच गए. धान किसानों को रोजाना 8 से 10 करोड़ रुपये का नुकसान सिर्फ कोटा मंडी में ही हो रहा है. किसानों ने जिन खेतों में पसीना बहाया था, वहां बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. पिछले साल जो बोरी 3000 में बिकती थी, उसी के इस बार दाम 1200-1500 रुपए ही मिल रहे हैं.

पिछले साल सीजन के अंत में गिरे थे दाम: मंडी व्यापारी प्रकाश चंद जैन पालीवाल ने बताया कि पिछले साल सीजन की शुरुआत में धान के दामों में तेजी थी, लेकिन बाद में यह धीरे-धीरे कम होते गए. इसका कारण ईरान व इजरायल के बीच युद्ध को माना जा रहा था. इसके अलावा गाजा में युद्ध भी चल रहा था. निर्मल जैन का कहना है कि बारिश से प्रभावित माल के आधे ही पैसे मिल रहे हैं.

उन्होंने बताया कि किस्म 1509 का अच्छा माल 25 से 27 रुपए प्रति किलो है, जबकि खराब माल का भाव 13 से 20 रुपए किलो है, जबकि पिछले साल शुरुआत में दाम 28 से 30 रुपए किलो थे. अंत में कम यह होकर 25 से 28 किलो तक रह गए थे. इसी तरह 1718 व 1885 किस्म के दाम 28 से 32 रुपए किलो है, जबकि इस क्वालिटी में खराब माल के दाम 20 से 24 रुपए किलो है. साल 2024 में शुरुआत में इसके दाम 33 से 35 रुपए किलो थे और सीजन के अंत में यह 27 से 28 रुपए किलो तक पहुंचे थे.

तीन तरह से हो रहा है नुकसान: भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव का कहना है कि किसानों को तीन तरफ से नुकसान धान में हो रहा है. पहले जब धान की फसल कटने वाली थी या खेतों में कटी हुई पड़ी थी, उस दौरान बे मौसम बारिश ने अतिवृष्टि कर दी. इसके चलते फसल का उत्पादन कम हुआ है. इसके साथ ही फसल में बारिश के चलते क्वालिटी कमजोर हो गई है. धान में अंदर चावल के दाने की साइज छोटी रह गई है. साथ ही काला भी पड़ गया है.

जेब से लगाना पड़ा पैसा: खातौली क्षेत्र के लाखनी गांव के किसान खजान सिंह ने बताया, “पिछले साल मेरी धान 3300 रुपये क्विंटल बिकी थी और 10 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन हुआ था. इस बार उत्पादन महज 5 क्विंटल हुआ और दाम 1600 रुपये क्विंटल. बारिश ने पूरा माल खराब कर दिया और पूरा धान गिर गया था. जेब से ही पैसा इसमें लगाना पड़ा है.

3000 से सीधे 1000 रुपये क्विंटल: मेहंदी गांव के रामलाल मेघवाल ने बताया, “6 बीघा में धान लगाई थी. प्रति बीघा 3 क्विंटल उत्पादन हुआ. लागत 10 हजार रुपये से ज्यादा प्रति बीघा आई, लेकिन धान 1000 रुपये क्विंटल बिकी. प्रति बीघा महज 3000 रुपये की आमदनी हुई है, यानी 7000 रुपये प्रति बीघा का शुद्ध घाटा, जबकि पिछले साल 3000 रुपये क्विंटल दाम मिले थे.”

मेहनत और खर्चा सब बर्बाद: किसान गोविंद प्रसाद मीणा ने कहा, “प्रति बीघा 10 हजार रुपये खर्च किया. आमदनी महज 7000 रुपये प्रति बीघा. पूरे साल की मेहनत, सीजन भर की देखभाल – सब बर्बाद. बेमौसम बारिश ने सब चौपट कर दिया.” अजय मेघवाल ने बताया, “धान के साथ-साथ सोयाबीन भी बर्बाद हो गई. इस बार खेती घाटे का सौदा साबित हुई.” हाड़ौती के धान किसान इस समय भारी कर्ज और घाटे के बोझ तले दबे हैं. सरकार से मुआवजे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग जोर पकड़ने लगी है.