किसान भाईयों के लिए राहत, 22 अक्टूबर तक बारिश की संभावना नहीं, जानें हरियाणा के मौसम का हाल
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में 22 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
Published : October 18, 2026 at 7:25 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, जबकि सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ रही है. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में 22 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान कहीं-कहीं हल्के बादल छा सकते हैं और हवाओं की गति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.
दिन के तापमान में बढ़ोतरी, रातें होंगी ठंडी: कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ के अनुसार, आने वाले दिनों में हवाओं की दिशा उत्तर-पूर्वी से उत्तर-पश्चिमी होने की संभावना है. इसके प्रभाव से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात के तापमान में गिरावट आने के आसार हैं. ऐसे में दोपहर के समय गर्मी और सुबह-शाम ठंडक का असर बना रह सकता है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 17-10-2026 https://t.co/unKbuv1oHh— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 17, 2026
फिलहाल बारिश की संभावना नहीं: मौसम केंद्र चंडीगढ़ के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले सात दिनों के दौरान हरियाणा के लिए कोई मौसमी चेतावनी जारी नहीं की गई है. फिलहाल बारिश या किसी अन्य प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति की आशंका को लेकर भी कोई चेतावनी नहीं है.
फरीदाबाद सबसे गर्म, हिसार में 31.9 डिग्री तापमान: मौसम केंद्र चंडीगढ़ की ओर से 17 अक्टूबर को दर्ज आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में फरीदाबाद सबसे गर्म रहा. यहां अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री और हिसार में 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा अंबाला में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री, करनाल में 31 डिग्री, रोहतक में 29.4 डिग्री और नारनौल में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में दिन के तापमान में अंतर बना हुआ है.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 17-10-2026 https://t.co/a7dAwUXKJW— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 17, 2026
गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री: दिन के मुकाबले रात के तापमान में अपेक्षाकृत ठंडक दर्ज की जा रही है. 17 अक्टूबर को हिसार में न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा. नारनौल में यह 17 डिग्री, अंबाला में 18.2 डिग्री और रोहतक में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री और फरीदाबाद में 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम के इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि रात के समय भी प्रदेश के विभिन्न शहरों में तापमान का अंतर बना हुआ है.
किसानों के लिए मौसम अनुकूल रहने की संभावना: अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान कृषि कार्यों के लिहाज से राहत देने वाला हो सकता है. बारिश की संभावना कम रहने से खेतों में चल रहे सामान्य कृषि कार्यों में मौसम संबंधी बाधा की आशंका फिलहाल कम है. हालांकि, किसानों को स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखनी चाहिए.
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