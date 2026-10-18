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किसान भाईयों के लिए राहत, 22 अक्टूबर तक बारिश की संभावना नहीं, जानें हरियाणा के मौसम का हाल

Haryana Weather Update ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, जबकि सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ रही है. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में 22 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान कहीं-कहीं हल्के बादल छा सकते हैं और हवाओं की गति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

दिन के तापमान में बढ़ोतरी, रातें होंगी ठंडी: कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ के अनुसार, आने वाले दिनों में हवाओं की दिशा उत्तर-पूर्वी से उत्तर-पश्चिमी होने की संभावना है. इसके प्रभाव से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात के तापमान में गिरावट आने के आसार हैं. ऐसे में दोपहर के समय गर्मी और सुबह-शाम ठंडक का असर बना रह सकता है.