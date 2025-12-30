ETV Bharat / state

हरियाणा में बारिश से होगा नए साल का आगाज! आज 5 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, पंचकूला में दिल्ली से ज्यादा वायु प्रदूषण

Haryana weather update: हरियाणा के 5 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी. इसके अलावा नए साल पर बारिश की आशंका जतताई.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 30, 2025 at 10:15 AM IST

3 Min Read
चंडीगढ: हरियाणा में बारिश से नए साल का आगाज होगा. मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 31 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना बन रही है. जिसे देखते हुए पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी भागों से हल्की से मध्यम तीव्रता की वर्षा होने की संभावना है. 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान चंडीगढ़ सहित पंजाब और हरियाणा के कुछ और हिस्सों को प्रभावित करेगी. इसके बाद, क्षेत्र में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है.

नए साल पर हरियाणा में बारिश की संभावना: मौसम विभाग की ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 29 और 30 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में घना/ अति घना कोहरा रहने की संभावना है. 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 के दौरान दृश्यता में सुधार के साथ कोहरे की तीव्रता और फैलाव में कमी आने की संभावना है. हालांकि, इन राज्यों में कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है. 1 जनवरी 2026 के बाद पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में फिर से कोहरा छा सकता है. इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में बारिश की भी संभावना है.

तीन डिग्री तक गिर सकता है तापमान: अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी और उसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है. अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में भी कमी आने की संभावना है.

हरियाणा का तापमान: बीते 24 घंटों में हरियाणा का न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ के नारनौल में 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य के आसपास बना हुआ है. इसके अलावा चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बीते 24 घंटों में हरियाणा का अधिकतम तापमान सिरसा और भिवानी में संयुक्त रूप से 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम रहा.

रियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति: हरियाणा में वायु प्रदूषण की बात करें, तो हवा की गुणवत्ता खराब की श्रेणी में बनी हुई है. कुछ शहरों में ये गंभीर है. मंगलवार यानी 30 दिसंबर 2025 को अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स मौसम विभाग की समीर एप पर 127 दर्ज किया गया. इसके अलावा बल्लभगढ़ का 263, भिवानी का 144, चंडीगढ़ का 278, दिल्ली का 389, फरीदाबाद का 242, फतेहाबाद का 195, गुरुग्राम का 296, जींद का 141, करनाल का 226, कुरुक्षेत्र का 229, मानेसर का 220, नारनौल का 200, पलवल का 100, पंचकूला का 428, पानीपत का 247, रोहतक का 163, सिरसा का 197 और यमुनानगर का एक्यूआई 261 दर्ज किया गया.

क्या है एक्यूआई? एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की शुद्धता को मापने का पैमाना है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है तो इसे 'अच्छी' श्रेणी में माना जाता है. 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'अत्यंत खराब', 400-500 को 'गंभीर' और 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को 'बेहद गंभीर' माना जाता है.

