हरियाणा में बारिश से होगा नए साल का आगाज! आज 5 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, पंचकूला में दिल्ली से ज्यादा वायु प्रदूषण

Haryana weather update ( ANI )

चंडीगढ: हरियाणा में बारिश से नए साल का आगाज होगा. मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 31 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना बन रही है. जिसे देखते हुए पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी भागों से हल्की से मध्यम तीव्रता की वर्षा होने की संभावना है. 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान चंडीगढ़ सहित पंजाब और हरियाणा के कुछ और हिस्सों को प्रभावित करेगी. इसके बाद, क्षेत्र में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है. नए साल पर हरियाणा में बारिश की संभावना: मौसम विभाग की ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 29 और 30 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में घना/ अति घना कोहरा रहने की संभावना है. 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 के दौरान दृश्यता में सुधार के साथ कोहरे की तीव्रता और फैलाव में कमी आने की संभावना है. हालांकि, इन राज्यों में कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है. 1 जनवरी 2026 के बाद पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में फिर से कोहरा छा सकता है. इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में बारिश की भी संभावना है. तीन डिग्री तक गिर सकता है तापमान: अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी और उसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है. अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में भी कमी आने की संभावना है.