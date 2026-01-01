ETV Bharat / state

हरियाणा में बारिश से हुआ नए साल का आगाज, चंडीगढ़ समेत आज 4 जिलों में अलर्ट, 13 जिलों में छाया घना कोहरा

Haryana Weather Update: हरियाणा और राजधानी चंडीगढ़ में नए साल का आगाज बारिश के साथ हुआ है. मौसम विभाग ने आज फिर अलर्ट जारी किया.

Haryana Weather Update
Haryana Weather Update (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 1, 2026 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल/चंडीगढ़: हरियाणा में नए साल का आगाज बारिश के साथ हुआ है. हिसार, महेंद्रगढ़, जींद, कैथल और रोहतक में बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा मौसम विभाग ने आज भी चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा के चार जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ शामिल हैं. बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. जिसके चलते न्यूनतम तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी.

हरियाणा मौसम अपडेट: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा में बारिश की संभावना जताई गई. आज यानी नए साल के दिन भी मौसम विभाग ने हरियाणा के 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के बाद कोहरा और ज्यादा बढ़ेगा. क्योंकि हवा में नमी बढ़ जाती है. गीली जमीन से निकलने वाली जलवाष्प ठंडी हवा के संपर्क में आकर कोहरा बन जाती है.

चंडीगढ़ में बारिश से हुआ नए साल का आगाज (Etv Bharat)

हरियाणा का तापमान: बीते 24 घंटों में हरियाणा का न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ के नारनौल में 5.5 डिग्री दर्ज किया गया. ये सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. इसके अलावा हरियाणा का अधिकतम तापमान महेंद्रगढ़ में 19.3 डिग्री दर्ज किया गया. ये सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम है. इसके अलावा हरियाणा में अभी भी कोहरे का कहर जारी है. करनाल में धुंध और कोहरे का प्रकोप लगातार बना हुआ है.

करनाल में कोहरे का कहर जारी: करनाल में सुबह होते ही सड़कों पर सफेद धुंध की मोटी परत छा गई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. दृश्यता बेहद कम होने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. नेशनल हाईवे-44 पर हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आए. यहां वाहन तेज रफ्तार की बजाय रेंगते हुए चलते दिखाई दिए. कई स्थानों पर ड्राइवरों ने फॉग लाइट्स और इंडिकेटर का सहारा लिया, फिर भी सफ़र जोखिम भरा बना रहा.

ये भी पढ़ें- न्यू ईयर से पहले हरियाणा में बारिश का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, घनी धुंध से यातायात प्रभावित

TAGGED:

RAIN IN HARYANA
HARYANA WEATHER UPDATE
हरियाणा में बारिश
हरियाणा मौसम अपडेट
HARYANA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.