हरियाणा में जल्द होगा ठंड का आगाज, 24 घंटे में बदलेगा मौसम, दो दिन हल्की बारिश की संभावना
हरियाणा में मौसम जल्दी करवट लेगा. मौसम विभाग के मुताबिक आज से राज्य में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा.
Published : October 27, 2025 at 7:05 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में अक्टूबर के अंतिम पड़ाव में भी उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है. हालांकि मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार से मौसम बदलाव की संभावना जताई है. एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से दो दिन तक बूंदाबांदी के आसार हैं. बढ़ते प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलेगी. मौसम विभाग के मुताबिक, अब हरियाणा में ठंड का आगाज हो जाएगा.
अब बदलेगा हरियाणा का मौसम: मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि "वर्तमान में अरब सागर और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. 27 अक्टूबर यानी आज एक विक्षोभ सक्रिय होगा. जिससे मौसम में परिवर्तन होगा. प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 27-28 अक्टूबर को बारिश की भी संभावना है. आगामी दिनों में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है".
टॉप-5 प्रदूषित शहरों में चार हरियाणा के: दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ शहर का AQI 324 दर्ज किया गया. रेवाड़ी जिले का धारूहेड़ा क्षेत्र 307 के स्तर पर रहा. पानीपत शहर में हवा की गुणवत्ता 306 तक गिर गई. नोएडा का AQI भी 324 तक पहुंचा. देश के सबसे प्रदूषित पांच शहरों की सूची में हरियाणा के चार शहर शामिल हो गए हैं. फतेहाबाद, बहादुरगढ़, धारूहेड़ा और पानीपत में पॉल्यूशन ज्यादा हो गया.
बढ़ते प्रदूषण से बढ़ी मरीजों की संख्या: वहीं, बढ़ते प्रदूषण से अस्पतालों में भी लंबी कतारें लगी हुई हैं. बात करें महेंद्रगढ़ के मौसम की तो यहां पर मौसम शुष्क बना हुआ है. शहर में तापमान सामान्य से अधिक और रात के समय सामान्य से नीचे बना हुआ है. रविवार को तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है. जिसके चलते लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रह है. कुल मिलाकर इस समय लोगों पर बारिश न होने और गर्मी से दोहरी मार पड़ रही है.
ये भी पढ़ें: हरियाणा की हवा बनी जहर! टॉप प्रदूषित शहरों में से चार हरियाणा के, मौसम विभाग ने बताया कि कब होगी बारिश
ये भी पढ़ें: चक्रवाती तूफान मोन्था: इन राज्यों में मचाएगा तबाही, अलर्ट जारी