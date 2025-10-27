ETV Bharat / state

हरियाणा में जल्द होगा ठंड का आगाज, 24 घंटे में बदलेगा मौसम, दो दिन हल्की बारिश की संभावना

चंडीगढ़: हरियाणा में अक्टूबर के अंतिम पड़ाव में भी उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है. हालांकि मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार से मौसम बदलाव की संभावना जताई है. एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से दो दिन तक बूंदाबांदी के आसार हैं. बढ़ते प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलेगी. मौसम विभाग के मुताबिक, अब हरियाणा में ठंड का आगाज हो जाएगा.

अब बदलेगा हरियाणा का मौसम: मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि "वर्तमान में अरब सागर और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. 27 अक्टूबर यानी आज एक विक्षोभ सक्रिय होगा. जिससे मौसम में परिवर्तन होगा. प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 27-28 अक्टूबर को बारिश की भी संभावना है. आगामी दिनों में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है".

टॉप-5 प्रदूषित शहरों में चार हरियाणा के: दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ शहर का AQI 324 दर्ज किया गया. रेवाड़ी जिले का धारूहेड़ा क्षेत्र 307 के स्तर पर रहा. पानीपत शहर में हवा की गुणवत्ता 306 तक गिर गई. नोएडा का AQI भी 324 तक पहुंचा. देश के सबसे प्रदूषित पांच शहरों की सूची में हरियाणा के चार शहर शामिल हो गए हैं. फतेहाबाद, बहादुरगढ़, धारूहेड़ा और पानीपत में पॉल्यूशन ज्यादा हो गया.