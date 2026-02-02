हरियाणा में घने कोहरे के साथ हुई सुबह की शुरुआत, शीतलहर के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना, जानें अपने शहर में मौसम का हाल
हरियाणा में आज सुबह कई जगहों पर घनी धुंध की वजह से विजिबिलिटी प्रभवित रही, सबसे ज्यादा पानीपत में जीरो विजिबिलिटी रही.
Published : February 2, 2026 at 9:31 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में सोमवार सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी प्रभावित रही. हालांकि बाद में धीरे-धीरे मौसम साफ हो रहा है और हल्की धूप खिली हुई है. उधर, पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं. मौसम विभाग ने उत्तरी हरियाणा के 8 जिलों के लिए ठंड का येलो अलर्ट भी जारी किया है. रात के तापमान में गिरावट और दिन में धूप खिलने की संभावना जताई गई है.
ठंड का असर जारी है: वहीं, रविवार को राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है. भिवानी (AWS) में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. रेवाड़ी व आसपास के जिलों में मौसम साफ है. हालांकि ठंड से कोई राहत नहीं है. अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा. मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद अब उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर दिखाई देगा. इससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. जबकि दिन में धूप निकलने पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है.
Observed #Minimum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 02/02/2026 pic.twitter.com/gTXxOzXiZX— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) February 2, 2026
कोहरा से नहीं राहत: मौसम विशेषज्ञों की मानें तो इस मौसम प्रणाली से वातावरण में नमी में बढ़ोतरी होने से हरियाणा में आने वाले 3-4 दिनों तक सुबह के समय अति घना कोहरा देखने को मिलेगा. वहीं, फरवरी महीने में पहले पखवाड़े में ठंड का सिलसिला जारी रहेगा. जबकि दूसरे पखवाड़े में धीरे धीरे ठंड की रफ्तार धीमी होने लगेगी.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 02/01/2026 pic.twitter.com/Ha0vPoT3ty— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) February 1, 2026
चंडीगढ़ वेदर: वहीं, चंडीगढ़ में रविवार सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि दिनभर हल्की धूप भी खिली रही. सोमवार सुबह भी हल्की धुंध के साथ हल्की धूप खिली और कहीं पर बादल छाए हुए हैं. शहर का तापमान सुबह 9 बजे के समय 13-15 डिग्री के बीच दर्ज किया गया. फिलहाल मौसम विभाग ने चंडीगढ़ के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है.
