हरियाणा में घने कोहरे के साथ हुई सुबह की शुरुआत, शीतलहर के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना, जानें अपने शहर में मौसम का हाल

चंडीगढ़: हरियाणा में सोमवार सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी प्रभावित रही. हालांकि बाद में धीरे-धीरे मौसम साफ हो रहा है और हल्की धूप खिली हुई है. उधर, पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं. मौसम विभाग ने उत्तरी हरियाणा के 8 जिलों के लिए ठंड का येलो अलर्ट भी जारी किया है. रात के तापमान में गिरावट और दिन में धूप खिलने की संभावना जताई गई है.

ठंड का असर जारी है: वहीं, रविवार को राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है. भिवानी (AWS) में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. रेवाड़ी व आसपास के जिलों में मौसम साफ है. हालांकि ठंड से कोई राहत नहीं है. अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा. मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद अब उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर दिखाई देगा. इससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. जबकि दिन में धूप निकलने पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है.