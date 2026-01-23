ETV Bharat / state

हरियाणा-चंडीगढ़ में झमाझम बरसात, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बरसे बदरा, 2 दिन तक होगी बारिश

पूरे हरियाणा और चंडीगढ़ में जमकर बरसात हो रही है. मौसम विभाग ने दो दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना जताई है.

हरियाणा-चंडीगढ़ में झमाझम बरसात
हरियाणा-चंडीगढ़ में झमाझम बरसात (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 23, 2026 at 7:30 AM IST

|

Updated : January 23, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा के सभी जिलों में बारिश हो रही है. देर रात के बाद से तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ झमाझम बरसात से मौसम सुहावना बना हुआ है. शीतलहर भी चल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ओलावृष्टि की संभावना है. प्रदेश के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला और पानीपत में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है. इसके साथ ही प्रदेश में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं.

दो दिन तक होगी बारिश: हरियाणा के कई जिलों में शुक्रवार सुबह बारिश हुई है. हिसार , महेंद्रगढ़, सिरसा,फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत में बूंदाबांदी के साथ बारिश हुई है. इस बारिश से किसानो की फसलों को काफी लाभ मिलेगा. कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान है कि 25 जनवरी तक बारिश के आसार हैं. हालांकि, रात के समय तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. लेकिन दिन के समय पारा गिरने की भी स्थिति बनी रहेगी.

कहां-कहां होगी बरसात: मौसम विभाग के मुताबिक, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरूक्षेत्र, जिंद, कैथल, यमुनानगर, अंबाला के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है.

रोहतक में सबसे ज्यादा तापमान: मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को हरियाणा में तापमान में 0.6 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जबकि औसतन तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री तक अधिक तक बना हुआ है. जो सर्दियों के समय के हिसाब से असामान्य गर्मी का संकेत है. वहीं, राज्य में सबसे ज्यादा तापमान रोहतक में 26.1 डिग्री दर्ज किया गया है. कुल मिलाकर हरियाणा में आज का दिन सामान्य से काफी गर्म रहा और राज्य के अधिकांश हिस्साों में तापमान 22 डिग्री से 26 के बीच बना रहा.

हिसार में बारिश (Etv Bharat)

किसानों के लिए सलाह: किसानों को फसलों को सुरक्षित रखने, खेतों में पानी निकासी के इंतजाम करने और फसल बीमा का लाभ लेने की सलाह दी गई है. इस बारिश से किसानों को काफी फायदा होने वाला है. गेहूं, सरसों, जौ, चना, मटर जैसी रबी फसलों के लिए यह बारिश वरदान है. यह बारिश हरियाणा और उत्तर भारत के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है. यात्रियों को अनावश्यक यात्रा टालने, विशेष रूप से रात के समय सड़क पर न निकलने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है. ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को नदियों, नालों और जलाशयों से दूर रहने की सलाह, क्योंकि अचानक पानी का स्तर बढ़ सकता है.

चंडीगढ़ मौसम अपडेट: वहीं, चंडीगढ़ की बात करें तो यहां गुरुवार को पूरा दिन धूप खिली रही, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिली. देर रात करीब 12 बजे के बाद तेज शीतलहर के बाद गरज-चमक के साथ बारिश हुई और शुक्रवार सुबह 6 बजे तक जमकर बदरा बरसे, जबकि 6-7 बजे तक बीच-बीच में भी बूंदाबांदी हुई. शुक्रवार सुबह शहर का तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया. बारिश होने के बावजूद गर्मी का एहसास हुआ.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में आज रात से बदल जाएगा मौसम, एक साथ 3 पश्चिमी विक्षोभों की होगी एंट्री, गरज-चमक के साथ होगी बरसात

ये भी पढ़ें: हरियाणा में आज से पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, 6 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

Last Updated : January 23, 2026 at 10:43 AM IST

TAGGED:

TEMPERATURE INCREASE
RAIN IN HARYANA
हरियाणा में बारिश
हरियाणा मौसम
RAIN IN HARYANA AND CHANDIGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.