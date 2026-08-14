गदरपुर में बारिश के बाद तालाब बनी सड़कें, दुकानों में घुसा पानी, जलभराव ने बढ़ाई परेशानी
गदरपुर में बारिश के बाद गदरपुर-गूलरभोज रोड पर दो फीट पानी जमा हो गया. जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 14, 2026 at 6:45 PM IST
रुद्रपुर: मौसम विभाग के अलर्ट के बीच ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में सुबह से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. गदरपुर-गूलरभोज रोड पर करीब दो फीट तक पानी जमा होने से सड़क तालाब में तब्दील हो गई. जलभराव के चलते राहगीरों, वाहन चालकों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया. सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. नालों की सफाई कराकर पानी की निकासी कराई, जिसके बाद लोगों को राहत मिली.
उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बीच ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया. सुबह से लगातार बारिश होने के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई. सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी. सबसे अधिक खराब स्थिति गदरपुर-गूलरभोज रोड पर देखने को मिली, जहां सड़क पर करीब दो फीट तक पानी जमा हो गया.
सड़क पर अधिक मात्रा में पानी जमा होने के कारण गदरपुर-गूलरभोज रोड तालाब जैसी नजर आने लगी. पानी की गहराई के कारण दोपहिया वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ी. कई जगह वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई. पैदल राहगीरों को भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा. सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों और कामकाज के लिए घरों से निकले लोगों को भी जलभराव के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
लगातार बारिश के चलते सड़क किनारे स्थित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी पानी घुस गया. दुकानदारों को दुकानों में रखा सामान सुरक्षित करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी. पानी दुकानों के बाहर भी जमा रहा. जिससे ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई। दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने जल निकासी की व्यवस्था को लेकर चिंता जताई. उनका कहना था कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या क्षेत्र में बार-बार सामने आती है.
स्थानीय लोगों के अनुसार गदरपुर-गूलरभोज रोड और आसपास के क्षेत्रों में नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है. तेज बारिश होने पर स्थिति और गंभीर हो जाती है. लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की, ताकि हर बारिश में उन्हें जलभराव की समस्या से न जूझना पड़े.
जलभराव की सूचना प्रशासन को मिलते ही टीम मौके पर पहुंची. गदरपुर एसडीएम अमृता शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम को मौके पर भेजा गया. उन्होंने बताया कि नालियों में कचरा और गाद जमा होने के कारण पानी की निकासी प्रभावित हो रही थी। इसके चलते सड़क पर जलभराव की स्थिति बनी.
प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर नालियों की सफाई कराई. जिसके बाद पानी की निकासी शुरू हुई. लोगों को जलभराव से राहत मिली. प्रशासन की ओर से जलभराव वाले स्थानों की निगरानी भी की जा रही है, ताकि बारिश के दौरान दोबारा ऐसी स्थिति बनने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके. एसडीएम अमृता शर्मा ने बताया मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें. बारिश के दौरान विशेष सावधानी बरतें. प्रशासनिक टीमों को भी आवश्यकतानुसार मौके पर पहुंचकर जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
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