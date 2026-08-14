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गदरपुर में बारिश के बाद तालाब बनी सड़कें, दुकानों में घुसा पानी, जलभराव ने बढ़ाई परेशानी

रुद्रपुर: मौसम विभाग के अलर्ट के बीच ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में सुबह से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. गदरपुर-गूलरभोज रोड पर करीब दो फीट तक पानी जमा होने से सड़क तालाब में तब्दील हो गई. जलभराव के चलते राहगीरों, वाहन चालकों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया. सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. नालों की सफाई कराकर पानी की निकासी कराई, जिसके बाद लोगों को राहत मिली.

उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बीच ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया. सुबह से लगातार बारिश होने के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई. सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी. सबसे अधिक खराब स्थिति गदरपुर-गूलरभोज रोड पर देखने को मिली, जहां सड़क पर करीब दो फीट तक पानी जमा हो गया.

गदरपुर में बारिश के बाद तालाब बनी सड़कें (ETV Bharat)

सड़क पर अधिक मात्रा में पानी जमा होने के कारण गदरपुर-गूलरभोज रोड तालाब जैसी नजर आने लगी. पानी की गहराई के कारण दोपहिया वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ी. कई जगह वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई. पैदल राहगीरों को भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा. सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों और कामकाज के लिए घरों से निकले लोगों को भी जलभराव के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

लगातार बारिश के चलते सड़क किनारे स्थित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी पानी घुस गया. दुकानदारों को दुकानों में रखा सामान सुरक्षित करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी. पानी दुकानों के बाहर भी जमा रहा. जिससे ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई। दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने जल निकासी की व्यवस्था को लेकर चिंता जताई. उनका कहना था कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या क्षेत्र में बार-बार सामने आती है.