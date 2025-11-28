ETV Bharat / state

पश्चिमी विक्षोभ के असर से चार संभाग में बारिश, जानिए मौसम का ताजा अपडेट

जयपुर सहित कई जिलों में घने बादल छाने के साथ बूंदाबांदी जारी है. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

Rain in Rajasthan
जयपुर में छाये बादल (Etv Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 10:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम अचानक बदल गया है. राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में घने बादल छाने के साथ बूंदाबांदी जारी है. गुरुवार को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इससे पहले गुरुवार शाम से रात भर कई जिलों में बारिश हुई. अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, जयपुर और सीकर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई. इसके अलावा जालौर, सिरोही, राजसमंद, पाली, नागौर के थांवला,सिरोही के पिंडवाड़ा, मकराना, परबतसर और पाली के तखतगढ़ क्षेत्रों में भी वर्षा हुई.

जयपुर में लगातार बूंदाबांदी, हवा में ठंडक: जयपुर शहर में सुबह से ही बादल छाए रहे और कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होती रही. मानसरोवर, सोडाला, सी-स्कीम, रामबाग सर्किल, 200 फीट बाईपास, सांगानेर, ट्रांसपोर्ट नगर, टोंक फाटक और झोटवाड़ा समेत कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी जारी रही. तेज सर्द हवा के चलते ठंड का अहसास भी बढ़ने लगा है. हवा की रफ्तार 20-30 किमी प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई. सुबह के वक्त स्कूल जाने वाले बच्चे गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए, तो सड़क के किनारे लोग अलाव तपते हुए देखे गए. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहे और 9:00 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं हुए.

पढ़ें: IMD का बड़ा अपडेट, अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम, शेखावाटी सबसे सर्द

इन जिलों में येलो अलर्ट: मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. आज जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश, बूंदाबांदी की संभावना है. कल अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभागों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी. 29 और 30 नवंबर को दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मध्यम से घना कोहरा छाने की आशंका है, जिससे विज़िबिलिटी बेहद कम हो सकती है. मौसम विभाग ने अजमेर, नागौर, जयपुर और टोंक जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. अलर्ट के अनुसार, कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश व मेघगर्जन की संभावना बनी हुई है.

तापमान में बड़ा बदलाव संभव: राजस्थान का मौसम अगले 72 घंटों में पूरी तरह करवट लेने वाला है. बारिश, कोहरा और बढ़ती ठंड का मिश्रित असर देखने को मिल सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिन का तापमान गिरा है, वहीं रातें अपेक्षाकृत गर्म रही हैं. लेकिन दो दिन बाद दिसंबर की ठंड में तेजी से बढ़ोतरी के आसार हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में उत्तरी हवाओं के सक्रिय होने सेन्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री तक गिरावट हो सकती है. शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर के हालात भी बन सकते हैं.

TAGGED:

WEATHER UPDATE
WESTERN DISTURBANCE IN RAJASTHAN
RAIN IN FOUR DIVISIONS
RAIN IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.