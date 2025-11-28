ETV Bharat / state

पश्चिमी विक्षोभ के असर से चार संभाग में बारिश, जानिए मौसम का ताजा अपडेट

जयपुर में छाये बादल ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम अचानक बदल गया है. राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में घने बादल छाने के साथ बूंदाबांदी जारी है. गुरुवार को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इससे पहले गुरुवार शाम से रात भर कई जिलों में बारिश हुई. अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, जयपुर और सीकर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई. इसके अलावा जालौर, सिरोही, राजसमंद, पाली, नागौर के थांवला,सिरोही के पिंडवाड़ा, मकराना, परबतसर और पाली के तखतगढ़ क्षेत्रों में भी वर्षा हुई. जयपुर में लगातार बूंदाबांदी, हवा में ठंडक: जयपुर शहर में सुबह से ही बादल छाए रहे और कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होती रही. मानसरोवर, सोडाला, सी-स्कीम, रामबाग सर्किल, 200 फीट बाईपास, सांगानेर, ट्रांसपोर्ट नगर, टोंक फाटक और झोटवाड़ा समेत कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी जारी रही. तेज सर्द हवा के चलते ठंड का अहसास भी बढ़ने लगा है. हवा की रफ्तार 20-30 किमी प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई. सुबह के वक्त स्कूल जाने वाले बच्चे गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए, तो सड़क के किनारे लोग अलाव तपते हुए देखे गए. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहे और 9:00 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं हुए. पढ़ें: IMD का बड़ा अपडेट, अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम, शेखावाटी सबसे सर्द