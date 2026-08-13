दिल्ली: मौसम हुआ सुहाना, उमस भरी गर्मी के बीच झमाझम हुई बारिश, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
दिल्ली में उमस भरी गर्मी के बीच आज हुई बारिश ने काफी राहत दी है.
Published : August 13, 2026 at 3:56 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था, लेकिन गुरुवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली.आसमान में काले बादल छाने के बाद दिल्ली के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई.लाजपत नगर इलाके में दोपहर करीब 2 बजे के बाद जोरदार बारिश हुई. इससे तापमान में गिरावट के साथ लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली. दिल्ली में मानसून सक्रिय है और समय-समय पर बारिश हो रही है.
मौसम विभाग (IMD) ने एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में मानसून के फिर से सक्रिय होने की घोषणा की है.बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़, और पश्चिम बंगाल में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड/ऑरेंज अलर्ट है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और 14-15 अगस्त को व्यापक वर्षा का अनुमान जताया गया है.
दिल्ली में आज तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.इससे पहले भी दिल्ली में मंगलवार से शुक्रवार के बीच हुई तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव के हालात थे. लोगों को यातायात संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.
#WATCH | As heavy rain lashes Delhi, streets near Moti Bagh Metro Station get waterlogged. pic.twitter.com/8E86xCB6hA— ANI (@ANI) August 13, 2026
वहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी मानसून सक्रिय बना हुआ है.बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है.इन क्षेत्रों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
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