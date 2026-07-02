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बारिश बनाम दावे: क्या पहली बारिश में फिर डूबेगा रायपुर? करोड़ों की सफाई, सैकड़ों नाले और फिर वही जलभराव का डर!

रायपुर नगर निगम का दावा है कि 10 जोनों, 70 वार्डों और 100 से ज्यादा नालों की सफाई पूरी कर ली गई है.

Waterlogging Problem in Raipur
रायपुर जलभराव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 2, 2026 at 6:22 PM IST

6 Min Read
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रायपुर: मानसून की पहली दस्तक के साथ ही रायपुर में एक सवाल फिर से लोगों के मन में तैरने लगा है. क्या इस बार शहर बचेगा या फिर पहली ही बारिश नगर निगम के दावों को बहा ले जाएगी? हर साल करोड़ों रुपये नालों की सफाई पर खर्च होते हैं, मशीनें उतरती हैं, निरीक्षण होते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही तेज बारिश होती है, सड़कें तालाब और कॉलोनियां टापू में बदल जाती हैं.

नगर निगम का दावा है कि 10 जोनों, 70 वार्डों और 100 से अधिक छोटे-बड़े नालों की सफाई पूरी कर ली गई है. वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर तैयारी पूरी है, तो हर साल पहली बारिश में शहर क्यों डूब जाता है? आखिर सच क्या है. तैयारियां या सिर्फ दावे?

जलभराव का डर (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर का ड्रेनेज सिस्टम,कागजों में मजबूत, जमीन पर सवाल?

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 100 से अधिक छोटे-बड़े नाले हैं. इनमें करीब 8 प्रमुख नाले शहर के अधिकांश हिस्सों का पानी निकालते हैं, जबकि लगभग 90 से ज्यादा फीडर नाले कॉलोनियों और वार्डों से पानी मुख्य नालों तक पहुंचाते हैं.

प्रमुख नाले

  • जयस्तंभ चौक–कोतवाली नाला
  • टाटीबंध–सरोना नाला
  • तेलीबांधा–वीआईपी रोड नाला
  • पंडरी–देवेंद्र नगर नाला
  • मोवा–कचना नाला, गुढ़ियारी नाला
  • टिकरापारा–संतोषी नगर नाला, भाठागांव नाला

नालों का अंतिम प्रवाह खारून नदी तक होता है. लेकिन सवाल यह है कि जब पूरा ड्रेनेज नेटवर्क मौजूद है, तब हर साल पानी सड़कों पर क्यों दिखाई देता है?

महापौर का अभियान... निरीक्षण, सफाई और अतिक्रमण हटाने का दावा

मानसून से पहले महापौर ने लगातार नालों का निरीक्षण किया. जहां गंदगी मिली, वहां तत्काल सफाई के निर्देश दिए गए. नालों पर हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. कई स्थानों पर बिल्डरों द्वारा नाले की जमीन पर कब्जे की शिकायतों के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

Waterlogging Problem in Raipur
रायपुर नगर निगम (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगर निगम का कहना है कि ढाई महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी गई थी, मशीनों से बड़े नालों की सफाई कराई गई, संवेदनशील इलाकों की पहचान की गई और जलभराव रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई.

निगम का दावा,'इस बार पूरी तैयारी,हर जोन में टीम तैयार'

अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू का कहना है कि मानसून से निपटने के लिए सभी 10 जोनों में विशेष टीमें बनाई गई हैं. जहां कचरे के कारण नालियां जाम थीं, वहां विशेष अभियान चलाकर सफाई कराई गई. आपदा की स्थिति से निपटने के लिए राहत दल, आश्रय स्थल, ब्लीचिंग पाउडर, चूना और अन्य आवश्यक सामग्री का स्टॉक भी रखा गया है.

अपर आयुक्त ने बताया कि एनएच और पीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय बैठकें हुई हैं, ताकि जहां सड़क निर्माण के कारण जल निकासी प्रभावित हुई है, वहां समय रहते समाधान किया जा सके. नगर निगम का दावा है कि इस बार बारिश में नागरिकों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

Waterlogging Problem in Raipur
नालों की सफाई का निरीक्षण करती मेयर मीनल चौबे (ETV Bharat Chhattisgarh)

विपक्ष का पलटवार, 'पहली बारिश ही बताएगी सफाई हुई या नहीं'

नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी निगम के दावों पर सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि यदि नालों की सफाई वास्तव में हुई है तो पहली बारिश में जलभराव नहीं होना चाहिए. वे आरोप लगाते हैं कि अब भी कई मोहल्लों और गलियों के नालों की सफाई नहीं हुई है. आकाश तिवारी का दावा है कि शहर में छोटे-बड़े मिलाकर लगभग 250 नाले हैं, लेकिन उनमें से 100 नाले भी पूरी तरह साफ हो जाएं तो बड़ी बात होगी.

कुछ दिन पहले बारिश हुई थी. जिससे पूरे रायपुर शहर के मुख्य मार्ग में पानी भर गया, इससे पता चला गया कि निगम कितना सजग है-आकाश तिवारी, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम

ट्रिपल इंजन सरकार पर भी विपक्ष के सवाल

आकाश तिवारी कहते हैं कि केंद्र, राज्य और नगर निगम—तीनों जगह एक ही दल की सरकार है.इसके बावजूद यदि ड्रेनेज सुधार के लिए स्वीकृत 220 करोड़ रुपये समय पर नहीं आए और योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकीं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनका कहना है कि नाले बनाने और सुधारने का सही समय जनवरी से अप्रैल था, लेकिन यदि जून-जुलाई में निर्माण होगा तो उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता दोनों पर सवाल उठेंगे.

पहली बारिश ने पहले ही दिखा दिए संकेत?

विपक्ष का दावा है कि कुछ दिन पहले हुई हल्की बारिश में ही कई मुख्य मार्गों पर पानी भर गया था. यानी मानसून अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ और शहर में जलभराव के संकेत दिखाई देने लगे.ऐसे में सवाल यह है कि यदि हल्की बारिश में यह हाल है तो लगातार होने वाली तेज बारिश में स्थिति कैसी होगी?

नगर निगम का दावा- "बारिश के लिए पूरी तरह तैयार"

रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू ने बताया कि मानसून और बारिश को देखते हुए नगर निगम रायपुर ने सभी जोनों की टीम के साथ तैयारी की है. करीब ढाई महीने से तैयारी की जा रही है. सभी नालों का चिन्हांकन कर उनकी सफाई विशेष गैंग लगाकर और मशीनरी के जरिए की गई है ताकि जलभराव की स्थिति न बने. ऐसी नालियां जहां कचरा भर गया था, वहां योजना बनाकर सफाई कर दी गई है.

सभी जोन कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि आपात स्थिति के लिए जो आपदा स्थल हैं, उनका चयन कर रखें, दल तैयार रखें, छिड़काव के लिए ब्लिचिंग पाउडर और दवाइयों का स्टॉक रखें ताकि बाढ़ की स्थिति में या अतिवृष्टि का सामना हम अच्छे से कर सकें. नगर निगम पूरी तरह तैयार और चौकस है. कहीं कहीं रिंग रोड बनने के कारण ड्रेनेज प्रभावित हुए हैं, उनका विशेष चिन्हांकन कर सफाई की गई है. एनएच और पीडब्ल्यूडी के साथ बैठकर कर निर्देश दिए गए हैं, कि वे नालियां साफ रखें.

असली चुनौती सिर्फ सफाई नहीं, अतिक्रमण और अधूरा ड्रेनेज सिस्टम भी

विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल नालों की सफाई से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. नालों पर अतिक्रमण, संकरे क्रॉस ड्रेनेज, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, अवैध निर्माण और ठोस कचरे की समस्या भी जलभराव की बड़ी वजह है. जब तक ड्रेनेज नेटवर्क का स्थायी आधुनिकीकरण नहीं होगा, तब तक हर साल यही सवाल उठता रहेगा.

नगर निगम कह रहा है कि तैयारी पूरी है, विपक्ष कह रहा है कि पहली बारिश ही सच्चाई सामने ले आएगी. अब निगाहें मानसून की पहली तेज बारिश पर हैं,क्योंकि वही तय करेगी कि इस बार करोड़ों रुपये की सफाई ने शहर को राहत दी है या फिर रायपुर एक बार फिर पानी-पानी होने वाला है.

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