छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी: ऑरेंज और येलो अलर्ट 24 से 48 घंटे के लिए जारी
डीप डिप्रेशन के चलते अगले 4 दिनों में मानसून की एक्टिविटी तेज होगी. धान का रोपा करने वाले किसानों को बारिश से फायदा होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 27, 2026 at 3:37 PM IST
रायपुर: एल नीनो की वजह से पूरे देश में मौसम का बुरा हाल है. छत्तीसगढ़ राज्य भी इससे अछूता नहीं है. कुछ जिलों में अच्छी बारिश हो रही है तो कुछ जिले सूखा प्रभावित हैं. अच्छी बारिश नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं. खरीफ सीजन की खेती और धान रोपा का काम चल रहा है. अगर मौसम किसानों पर मेहरबान नहीं हुआ तो इस बार धान की फसल को नुकसान हो सकता है. वहीं मौसम की वजह से जुलाई के महीने में भी लोगों के पसीने उमस की वजह से छूट रहे हैं. गर्मी का आलम कुछ ऐसा है कि अभी तक लोग एसी और कूलर चला रहा हैं. जबकि पिछले साल जुलाई के महीने में मौसम बारिश की वजह से अनुकूल हो गया था. लेकिन इस बार एल नीनो की मार से लोग परेशान हैं. जमीन के नीचे का जलस्तर भी तेजी से घटता जा रहा है.
भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट
मौसम विभाग का कहना है कि रायपुर सहित दूसरे जिलों में शुक्रवार से बारिश का दौर थम सा गया है. जिसकी वजह से प्रदेश की राजधानी में उमस बढ़ गई है. उमस बढ़ने के पीछे मौसम विभाग की मानें तो पिछले तीन-चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है. उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे लगे हुए उत्तर ओडिशा, पश्चिम बंगाल कोस्ट में एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है. जिसके प्रभाव से अगले चार दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. भारी वर्षा को लेकर फिर एक बार मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे का आरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया.
उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे लगे हुए उत्तर उड़ीसा पश्चिम बंगाल कोस्ट में एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है. जिसकी प्रभाव से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. बात अगर रायपुर और बिलासपुर संभाग की करें तो सोमवार और मंगलवार को इन दो संभागों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ही कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है. उमस और गर्मी के पीछे कारण पिछले तीन-चार दिनों में अधिकतम तापमान में लगभग दो से तीन डिग्री की वृद्धि हुई है. इसके कारण राजधानी में उमस महसूस की जा रही है: बीके. चिंधालोरे, मौसम वैज्ञानिक
24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट
सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, रायगढ़ और जांजगीर जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
24 घंटे के लिए येलो अलर्ट
सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बलोदा बाजार, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद जिले के एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट
सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, रायगढ़, जांजगीर, बलौदा बाजार और महासमुंद जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
48 घंटे के लिए येलो अलर्ट
सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनादगांव, मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी और कांकेर जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना.
जानिए क्या होता है एल नीनो और उसका असर
एल नीनो (El Nino) प्रशांत महासागर (pacific ocean) में होने वाली एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसमें समुद्र का सतही पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं. इस वजह से मौसम बदल जाता है.
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