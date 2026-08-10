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बारिश का कहर: स्कूल बना टापू, 40 छात्रों-स्टाफ की सांसें अटकीं, सभी का किया गया रेस्क्यू

जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सहित प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. गहरे पानी और लगातार जारी बारिश के बीच पुलिस व एनडीआरएफ के जवानों के साथ ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि रायपुर थाना क्षेत्र के कचरा खेड़ी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में करीब 40 बच्चे सोमवार सुबह विद्यालय में अध्ययन करने पहुंचे थे.

झालावाड़ : जिले में सोमवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से रायपुर थाना क्षेत्र के कचराखेड़ी गांव में हालात बिगड़ गए. गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देखते ही देखते पानी से घिरकर टापू में तब्दील हो गया. इस बीच स्कूल के चारों तरफ पानी जमा होने से करीब 40 बच्चे और शिक्षक स्कूल परिसर में फंस गए. हालात ऐसे बने कि बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया. इसकी सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आया.

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सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण विद्यालय के आसपास पानी जमा हो गया. ग्रामीणों की ओर से जल भराव की सूचना बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड को दी गई. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया. उन्होंने बताया कि यहां पुलिस के जवानों, प्रशासन और ग्रामीणों ने सावधानीपूर्वक स्कूल परिसर में पहुंचकर करीब 40 बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला. रेस्क्यू के दौरान बच्चों में डर और घबराहट का माहौल रहा. ग्रामीण भी मदद के लिए प्रशासन के साथ जुटे रहे.

ग्रामीण भी बने रेस्क्यू टीम का हिस्सा : पानी का बहाव और जलभराव बढ़ने के बावजूद ग्रामीणों ने प्रशासन और पुलिस का सहयोग किया. संयुक्त प्रयासों से बच्चों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया. समय रहते रेस्क्यू शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया. बारिश के कारण गांव के कई हिस्सों में पानी भरने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. स्कूल का पानी में घिर जाना प्रशासन की आपदा प्रबंधन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है. अधिकारियों ने ग्रामीणों से जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से नहीं जाने और बच्चों को सुरक्षित रखने की अपील की है.

बारिश का कहर: स्कूल बना टापू (ETV Bharat Jhalawar)

बांधों का जलस्तर बढ़ा : जिले में सोमवार सुबह से जारी मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं. कई इलाके पानी से जलमग्न हो गए हैं. लगातार हो रही बारिश से नदी-नालों में उफान है. वहीं, बांधों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है और प्रशासन को कई स्थानों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है. हालात इतने विकट हो गए कि कालीसिंध बांध के 13 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है. वहीं, छापी बांध के भी 12 गेट खोलकर लगातार पानी छोड़ा जा रहा है.