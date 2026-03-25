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यूपी के 15 जिलों में बारिश-ओले का ALERT जारी, जानिए आज का मौसम

प्रयागराज सबसे गर्म जिला, अधिकतम तापमान पहुंचा 35.6 डिग्री सेल्सियस.

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यूपी में मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 10:21 AM IST

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लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मिला-जुला मौसम रहा. कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदा-बांदी होने के साथ-साथ बादल भी गरजे. कुछ स्थानों पर जोरदार हवाएं भी चलीं, जिसके कारण आइसोलेटेड स्थान पर तापमान में विशेष वृद्धि नहीं हुई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 और 28 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से यूपी के पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में कहीं-कहीं हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं बारिश होने से एक बार फिर तापमान में हल्की कमी दर्ज की जाएगी.

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इन जिलों में बारिश की चेतावनीं. (Photo Credit; ETV Bharat)

पश्चिमी विक्षोभ के कारण मार्च के लास्ट वीक में बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से मार्च का अंतिम सप्ताह प्रदेश में गर्मी के लिहाज से सुकून भरा रहेगा, क्योंकि इस दौरान प्रदेश के दोनों संभागों में हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है.

गुरुवार को इन जिलों में हो सकती है बारिश: मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, में बारिश की चेतावनी जारी की है.

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जानिए अधिकतम-न्यूनतम तापमान (Photo Credit; ETV Bharat)

ऐसा रहेगा लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह के समय आसमान साफ रहा, दिन में कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रही. अधिकतम तापमान में सोमवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम-न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जाएगी, अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD)

प्रयागराज सबसे गर्म जिला: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम सूखा रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे, तेज धूप खिलेगी. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जाएगी. वहीं गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. शुक्रवार को प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता: एक ओर जहां बारिश लोगों को गर्मी से राहत प्रदान करती दिख रही है, वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी उभर आई हैं. क्योंकि मार्च-अप्रैल के माह में ही गेहूं की फसल की कटाई होती है. अधिकांश गेहूं की फसल पक कर खेत में खड़ी है. ऐसे में अत्यधिक बारिश और ओलावृष्टि फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, आने वाली बारिश किसानों की चिंता बढ़ा रही है.

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