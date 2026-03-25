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यूपी के 15 जिलों में बारिश-ओले का ALERT जारी, जानिए आज का मौसम

यूपी में मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मिला-जुला मौसम रहा. कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदा-बांदी होने के साथ-साथ बादल भी गरजे. कुछ स्थानों पर जोरदार हवाएं भी चलीं, जिसके कारण आइसोलेटेड स्थान पर तापमान में विशेष वृद्धि नहीं हुई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 और 28 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से यूपी के पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में कहीं-कहीं हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं बारिश होने से एक बार फिर तापमान में हल्की कमी दर्ज की जाएगी. इन जिलों में बारिश की चेतावनीं. (Photo Credit; ETV Bharat) पश्चिमी विक्षोभ के कारण मार्च के लास्ट वीक में बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से मार्च का अंतिम सप्ताह प्रदेश में गर्मी के लिहाज से सुकून भरा रहेगा, क्योंकि इस दौरान प्रदेश के दोनों संभागों में हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है. गुरुवार को इन जिलों में हो सकती है बारिश: मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, में बारिश की चेतावनी जारी की है.